Por: La Jornada//aquitamaulipas.com

Xalapa, Veracruz (07/01/2018).- El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que a los priístas les duele que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte “nos haya traicionado con la corrupción”.

“Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio. Nos duele porque no nos define y no nos describe. Al priísmo de Veracruz no lo define la corrupción, no lo define la impunidad. Al priísmo de Veracruz lo define el servicio, la vocación por el trabajo, el triunfo, la certeza de que si es posible un Veracruz más seguro, con más igualdad y más trabajo”, dijo.

Durante un acto de precampaña en las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río, el precandidato del PRI dijo que su partido quiere reivindicarse con Veracruz, “y por eso saldremos a dar la cara, a comprometernos con las mejores causas de la entidad”.

En su mensaje, Meade Kuribreña se pronunció en contra de la corrupción, y criticó al líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, por ocultar sus bienes en su declaración patrimonial y manejar dinero en efectivo para evitar pagar impuestos.

“Corrupción es Andrés Manuel López Obrador, que viene aquí a defender a los narcos, a defender a los corruptos”.

El precandidato presidencial del PRI dijo que los militantes de su partido van a caminar orgullosos y van a dar la pelea electoral.

“Vamos a pelear con todo en contra de la corrupción, vamos a dedicar a ello experiencia y esfuerzo, que se oiga claro desde Veracruz, con absoluta certeza, de manera categórica ni un peso al margen de la ley, queremos decir desde Veracruz que la corrupción se vaya”.

En su gira por Veracruz, Meade Kuribreña estuvo acompañado por el precandidato del PRI a la gubernatura veracruzana, José Yunes Zorrilla y el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.