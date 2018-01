Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (07/01/2018).- Andrés Manuel López Obrador insistió que de ganar la Presidencia de la República no utilizará la residencia oficial de Los Pinos, y que ese espacio pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec.

“Sé que podemos ahí crear un espacio excepcional para el disfrute de las Artes y de la Cultura del pueblo mexicano. Vamos a integrar los jardines de Los Pinos a los del Bosque de Chapultepec. Ahí están el Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Auditorio”, dijo.

Además, dijo que a este mismo espacio público será integrado las instalaciones del Estado Mayor Presidencial, pues –explicó- tampoco utilizará al personal militar que forma parte de él, sino que van a incorporar sus funciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un video subido a sus cuentas de redes sociales, el precandidato presidencial de Morena –que se encuentra en una gira de siete días por el estado de Veracruz- se dijo cada vez más convencido de que en las elecciones de julio próximo se logrará el renacimiento de México.

Señaló que en su gobierno se ejercerá una “austeridad republicana”, donde se acabará la corrupción y los privilegios que tienen los altos funcionarios gubernamentales, y que estos fondos serán liberados para el desarrollo. “El combate a la corrupción nos va a dar dinero para el desarrollo, y no va haber necesidad de aumentar impuestos”, dijo.

De igual forma, insistió que no utilizará el avión presidencial y que venderá toda la flotilla de aviones y helicópteros de la Presidencia de la República. Incluso, dijo que la aeronave que actualmente está al servicio del Ejecutivo federal, y que tuvo un costo de 7 mil 500 millones de pesos, ya se lo ofreció, a través de cuenta de Twitter, al presidente estadounidense Donald Trump.

Desde Fortín de las Flores, Veracruz, en el video de casi seis minutos, López Obrador dijo que va actuar con el ejemplo. “El próximo presidente va a ganar menos de la mitad de lo que gana (Enrique) Peña Nieto. No vamos a actuar con fantocherías, no tengo complejos, no me va a marear el poder, voy a estar siempre anclado”.