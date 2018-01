Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas. (08/01/2018).- Después del periodo vacacional de invierno, el gobierno municipal de Tampico reanudó su participación en las ceremonias de honores a la Bandera celebrando la primera del presente año en la primaria Doctor Norberto Treviño Zapata, escuela en donde la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra inició su carrera como maestra teniendo la oportunidad de laborar por un periodo de 20 años.

La presidenta municipal se mostró orgullosa de regresar a la institución educativa en onde tuvo la primera oportunidad de compartir sus conocimientos con los alumnos, a quienes actualmente ve realizados como personas de bien, muchos de ellos exitosos profesionistas, como es el caso de la titular de Contraloría municipal, Evangelina Banda Segovia.

La edil refrendó el respaldo del gobierno que se honra en presidir para esta escuela que recibe a un total 270 alumnos.

“Como no apoyar a una institución en donde yo nací cómo maestra, cómo no apoyar a una institución que la recordaré toda mi vida donde trabajé durante 20 años; ahora me encuentro a ex alumnos que son grandes profesionistas. Recuerden alumnos siempre lleven con orgullo ser estudiantes de la escuela Norberto Treviño Zapata”, expresó la alcaldesa.

En esta ceremonia también asistieron: la directora de la primaria Doctor Norberto Treviño Zapata, Ana Claudia Rodríguez Loredo; la directora de educación en el municipio, María de los Ángeles de León Vargas; la regidora presidenta de la comisión de Educación, Silvia Guzmán García; el coordinador de la región 8 del SNTE, Jaime Olvera Cárdenas; y demás autoridades educativas y municipales.