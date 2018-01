***Entrega la COMAPA automóvil de sorteo navideño.

**Fiscalizan recursos de los precandidatos en general.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (08/01/2018).- LOS RECURSOS DE los candidatos en general y va para todos dijeron consejeros del INE que serán realmente fiscalizados sea quien sea, pues se encuentran gastando sin documetar los diferentes actos.

LA LUCHA POR LA candidatura al gobierno de la Ciudad de México está a todovapor y la precandidata de MORENA, CLAUDIA SHEINBAUM le pega duro y tupido al jefe de gobierno MIGUEL MANCERA quien apoya sin duda el proyecto de RICARDO ANAYA CORTES.

POR CIERTO dijo RICARDO ANAYA tajantemente que es un compromiso buscar elevar el salario mínimo de 88 pesos a 197 de llegar a consolidar el proyecto que encabeza.

MIENTRAS QUE EN EL PAN dijeron que no respaldarán algunos casos de alcaldes que pretenden le reelección y nos referimos a FRANCISCO ELIZONDO e ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA presidente y secretario general del PAN en la entidad.

Y POR EL MISMO rumbo anda el dirigente del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO que se cree el guía único sin tomar en cuenta a la ciudadanía que aún le cree al PRI y es que el señor dirigente estatal dijo que en los municipios de Vallehermoso, Miquihuana y uno que otro municipio del centro según el victorense no cumplieron con la expectativa, con la ciudanía y la realidad de las cosas no es muy cómoda su posición cuando un ejemplo el único alcalde de la zona fronteriza que lo respaldó al ingeniero y ex dirigente estatal de la CNC para lograr la elección como presidente estatal del PRI fue precisamente el alcalde de Valle Hermoso DR. DANIEL TORRES ESPINOZA mientras que EDELMIRA de Camargo, JESUS DE LA GARZA Y el advenedizo alcalde dizque priísta de Rio Bravo JUAN DIEGO y no es el del Tepeyac sino un nuevo militante del PRI que los priistas se preguntan cuando se afilió al tricolor pues bien estos últimos tres apoyaron al contrario de SERGIO GUAJARDO de nombre OSCAR LUEBBERT, la realidad muy mal agradecido el dirigente estatal del PRI de cara a sus simpatizantes de su proyecto político en el caso del de Valle hermoso a quien le echó a los grupos políticos encima atendiéndolos en lo obscurito en fin es el PRI…

Con la participación de la Presidente municipal, MAKI ORTIZ acompañada del gerente general de COMAPA Reynosa, Ing. NESTOR GONZALEZ MEZA; integrantes del consejo de administración; funcionarios del organismo paramunicipal y del interventor de la Sría de Gobernación BERNABE FLORES RODRIGUEZ. Se hizo la entrega este sábado 6 de enero de acuerdo a lo estipulado en punto de las 11 de la mañana del automóvil Nissan March último modelo a la agraciada del sorteo navideño “2017” Sra. ALICIA GUEVARA GUEVARA que acompañada de su hija y nietos recibió de manos de la Presidente municipal la flamante unidad en las instalaciones de la Comapa Matriz. Lo anterior producto del esfuerzo y pago oportuno y cumplidor como usuario doméstico al ser agraciada con el boleto ganador del pasado sorteo realizado el día 29 de diciembre en las instalaciones de la COMAPA Reynosa en la Colonia Longoria ante la presencia del interventor de la secretaría de gobernación.

De la misma manera la Presidente municipal felicitó e invitó a seguir trabajando por la ciudad en el esfuerzo compartido de todos los que hacen posible las acciones de la COMAPA Reynosa para llevar un servicio de calidad hasta las familias reynosenses.

Dijo también la señora ALICIA GUEVARA quien fue la triunfadora de este sorteo, que en mucho agradece las obras de pavimentación y servicios que el gobierno municipal que dirige la presidente MAKI ORTIZ está realizando en forma transparente y directa a los ciudadanos en las colonias populares y sectores de la ciudad. Acto seguido se hizo la entrega de las llaves y documentación del automóvil a la ganadora para luego compartir la rosca de reyes entre los asistentes y representantes del consejo de administración, medios de comunicación y funcionarios de COMAPA que acompañaron a la presidente municipal.

Mientras quien convivió con los periodistas en mención de su dia es el agricultor JOSE LUIS VILLASEÑOR SANCHEZ quien con motivo de amistad les reiteró a los representantes de los medios de información con un desayuno el pasado viernes por la mañana, si recordamos el también empresario fue uno de los prospectos a la presidencia municipal por el PRI en el proceso próximo pasado del 2016 si bien no logró la candidatura, hoy por hoy se inclina probablemente hacia otros horizontes políticos.

LOABLE LABOR la de la presidenta de la AMPRAC Reynosa, MIRIAM CRUZ GALLEGOS que junto a su comité de trabajo señaló que la mujer se ha empoderado en el ámbito político electoral asi como en lo educativo y en diversos rubros de la sociedad donde ha llegado a destacar siendo Reynosa por ejemplo un municipio donde por primera vez gobierna una mujer y que seguirá trabajando activamente este año 2018 que ha iniciado con el respaldo con becas a mujeres para lograr titularse en diferentes carreras profesionales.

DECLARO QUE “Hemos llegado al objetivo de la paridad de género, e incluso hay mujeres que actualmente forman parte de la integración de los comités electorales o consejeros, cada día nos vamos abriendo paso”. Y de la misma manera nos comentpo del relevo que se dará de acuerdo a los estatutos del organismo el próximo 24 de enero en punto de las 18 horas en donde tomará las riendas del organismo asociación de mujeres profesionistas de Reynosa la LIC. ESMERALDA RODRIGUEZ en un salón del hotel Holiday Inn.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 6 de enero a las y los enfermeros en su dia, asi como ANDREA RESENDEZ en Nuevo Progreso; a la ex presidente municipal de Guerrero, NATHYELLI CONTRERAS VILLARREAL; LIC. LUCIA GRACIANO CASAS, JORGE CONDE Y HERMES CRUZ GONZALEZ Y ESTE 7 de enero nuestra felicitación a DON RAUL ORTEGA, DON EDUARDO ESPRONCEDA GALVAN; JASHIEL GARCIA GARZA y este 8 de enero a SERGIO IBARRA, JOSE OSCAR MORALES Y MARY ROCHA…Y NOS VEREMOS.