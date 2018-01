Por Pegaso//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/01/2018).- ¡Vaya polémica que se ha generado con un spot televisivo del Partido Movimiento Ciudadano donde se utiliza a un niño huichol de no más de diez años para promocionar políticamente a esa institución!

Y es que andaba yo volando allá, cerca del centro de la ciudad, donde mis oídos alcanzaron a escuchar la vocecilla del chamaco prietito, chaparrito y cachetoncito que decía una y otra vez: “Movimiento naranja, movimiento naranja, el futuro está en tus manos, movimiento naranja, movimiento ciudadano, na, na, na, na, na!”

Quieran que no, el spot ha funcionado muy bien por lo simpático que resulta ver al enano interpretar y bailar el pegajoso ritmo, acompañado por una sencilla orquesta de guitarra, violín y tambor.

Yuawi, el pequeño huichol, es centro de controversia y fuente de muchos memes en las redes sociales.

Hace unos días el partido del Peje, MORENA, presentó su inconformidad por el uso de un niño en un anuncio político ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE; la respuesta del Instituto Electoral fue que resulta improcedente, toda vez que el PMC entregó un escrito firmado por los padres del menor donde autorizan su participación en dicho promocional.

Para MORENA, entonces, representaría su segundo revés político después de la regada de tepache que hizo el Peje Supremo cuando dijo que dará amnistía a los narcos.

Hay otras posturas que también condenan la utilización de este simpático niño como “mascota” política del Movimiento Ciudadano.

La Red por los Derechos de la Infancia considera que en ningún momento en el spot se habla de los derechos de los infantes, o de sus necesidades y la manera de resolverlas, sino que particularmente se da un uso de mercadotecnia para ganar electores.

Pos será el sereno, pero la rolita se oye bien.

El INE determinó improcedente la queja y el spot seguirá escuchándose chorromil veces al día porque gracias a esa polémica ya se hizo viral.

Tan es así, que ya la piñatería Ramírez, ubicada sobre la calle Bravo de ésta ciudad elaboró una vistosa piñata con la efigie del pequeño vestido con su trajecito huichol y su sombrero con colgantes. (Ver nota principal de ReynosaPost.com).

Algunos avispados “memólogos” inmediatamente se dieron a la tarea de subir sus creaciones basadas en tan guapachoso tema, y así, se acopló a un video de Justin Biever, también a un segmento de Los Simpson y hasta de los Muppets.

Más carismático que Luis Miguel y sus dientes de peineta, más popular que Maluma, más entonado que El Potrillo, Yuawi se perfila como una estrella emergente, quizás tan refulgente como lo fue en su momento la quinceañera Rubí. (Nota de la Redacción: ¿Quién es Rubí?)

Gracias al anuncio del Movimiento Ciudadano, ahora el chaval indígena podría ser nominado como Embajador Plenipotenciario de la Niñez Mexicana ante la UNESCO, la ONU y la FIFA.

Tan gracioso es, que no tardarán seguramente en llamarlo algunos productores y directores de Hollywood, tal vez el propio Guillermo Del Toro o Quentin Tarantino para un futuro largometraje.

Por lo pronto, nos quedamos con el refrán estilo Pegaso: “Y la danza que he interpretado, ¿qué individuo tendrá la facultad de eliminarla de mí?” (Y lo bailado, ¿quién me lo quita?)