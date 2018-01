Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/01/2018).- El director del área de panteones, licenciado Alejandro Corte Camargo dio a conocer que el registro que se solicita a familiares de deudos enterrados en los panteones “antiguos” de Reynosa, sigue avanzando y el nuevo “Jardines del Recuerdo”, ya tiene 710 tumbas ocupadas.

-Tenemos la instrucción de nuestra alcaldesa, la doctora Maki Esther Ortíz de darle celeridad a este tema por lo que a través de este medio invitamos a familiares que tengan sepultados en los panteones municipales como lo son el Lampasitos, San Pedro y el Sagrado Corazón para que pasen a proporcionar datos-, dijo.

El requisito es ante todo el acta de defunción y algún comprobante y así con 150 pesos tendrán la certeza que no se “moverá” la tumba, en el panteón “Sagrado Corazón” está en total desorden de las casi 20 mil tumbas del lugar.

-Se trata de mantener un control, el familiar acude aquí en la planta baja de la presidencia municipal y se le asigna un “folio”, al momento solo han acudido seis mil 522 de más de 20 mil entre los tres panteones, el nuevo, no hay problema, ya que se hace el registro al momento de solicitar el servicio que tiene un costo de dos mil 113 por una temporalidad de seis años-, apunto.

Así que el llamado es para que cuanto antes acudan a presentar su documentación y así haya la certeza de conocer cuantas personas ocupan los panteones y al mismo tiempo cuales ya no tienen vigencia en temporalidad y familia en Reynosa, es decir son tumbas abandonadas y aun no se sabe que se hará, lo más factible, es reponerlas, no sin antes modernizarlas como en el panteón nuevo.