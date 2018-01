Por: Cuauhtémoc Díaz Martínez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (09/01/2018).- Con negras estadísticas arrancó el 2018, en cuanto al tema de violencia e inseguridad, y el estado de Chihuahua, gobernado por el panista JAVIER CORRAL JURADO, en la posición número Uno, con 27 ejecuciones del total de 80 registradas en el país, en la que fue la primera semana de enero,.

De acuerdo a los primeros conteos, Tamaulipas no canta tan mal las rancheras, principalmente en su capital, en tanto en la Ciudad de México ocurrió el primer homicidio de un periodista. JOSÉ GERARDO MARTÍNEZ ARRIAGA, laboraba como editor del Servicio Universal de Noticias.

El asesinato ocurrió la madrugada del sábado, en la Delegación Coyoacán y la víctima, de 35 años de edad, falleció a consecuencia de una herida de arma de fuego que recibió en la región abdominal, a manos de un sujeto que presuntamente intentaba saltarlo.

En otro tema, si no hay marcha atrás, el encargado de la política interna del país y fallido aspirante a la candidatura del PRI para la Presidencia de la República, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, presentará su renuncia de un momento a otro y su relevo recaerá tentativamente en JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA.

El exgobernador hidalguense buscará un escaño en el Senado de la República, obviamente, por la vía plurinominal, y la titularidad en Gobernación muy probablemente quedará en manos del secretario de Trabajo y Previsión Social, dentro de una serie de movimientos que en breve anunciará ENRIQUE PEÑA NIETO.

A su vez, el panista exgobernante poblano, RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, declinó en sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial y respaldará a RICARDO ANAYA CORTÉS, abanderado por la coalición “Por México, al Frente”.

Los chismosos y argüenderos aseguran que el autor del libro “La Fuerza del Cambio” dio su brazo a torcer, pero dentro de negociaciones en las que su esposa MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO sería considerada para la gubernatura o de perdido para presidenta de la capital poblana.

También mencionan que MORENO VALLE podría enlistarse para senador de la República o luego de la elección del primero de julio buscar, pero con dados cargados a su favor, la dirigencia nacional del partido blanquiazul, a la que también aspira el michoacano MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA, coordinador de los diputados panistas en San Lázaro, y el senador colimense JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ.

Otros que sienten ya en la bolsa la candidatura para senador, por el partido tricolor y azul, respectivamente, es el ríobravense diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS y el reynosense secretario estatal de Bienestar Social GERARDO FLORES PEÑA.

Y según los bien enterados, igual se perfila, por ambos institutos políticos, YAHLEEL ABDALA CARMONA y OMEHEIRA LÓPEZ REYNA.

A propósito, a la hora que escribíamos FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, dirigente estatal y secretario general, respectivamente, del partido Acción Nacional, celebraban una conferencia de prensa en su sede central de esta capital.

En otro orden de ideas, veintitrés aspirantes independientes para alcaldía de Tamaulipas iniciaron su peregrinar para la recolección de firmas de apoyo, aunque a ojo de buen cubero, solo tres con reales probabilidades de alcanzar el sueño de convertirse en gobernante en su tierra natal.

Hablamos de HÉCTOR DE LA TORRE VALENZUELA y JOSE LUIS GALLARDO FLORES, que buscan su reelección por Llera y Jaumave, respectivamente, además del expriísta JESÚS OLVERA MÉNDEZ, que por la vía sin partido iría por la Presidencia Municipal de Madero.

Y si de candidatos se trata, el frente que representan las organizaciones políticas de Hidalgo, Villagrán, Mainero y San Carlos no han filtrado porque partido inclinarán la balanza para la elección del mes de julio, aunque todo hace suponer que lo harán por el blanquiazul.

Nos pasamos a las instalaciones de Tránsito Municipal, donde la situación va de mal en peor, al grado que hasta el propio capitán de fragata y director de la corporación, LEONCIO ARIEL LÓPEZ TALAMANTES, admite la corrupción que prevalece en sus filas y la “lluvia” de denuncias ciudadanas que recibe un día sí y el otro también.

En la sección humorística, el chascarrillo apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy, que firma MARICELA DE LA GARZA. Y que dice: Viene un perico todo despeinado y otro le pregunta: – Pero, ¿qué te pasó, cotorrito?

Y este le responde: – ¡Nada! ¡¡¡Sólo quiero saber quién fue el hijo de su chin#%ada madre que le dijo al gallo que habían gallinas verdes!!! Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, duchos en la materia consideran preferible que EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES aceptara de una buena vez su extradición y encarara las acusaciones penales que le atribuyen las autoridades estadounidenses.

Los analistas toman como punto de partida que el exmandatario realmente tiene escasas posibilidades de recuperar su libertad aquí en México, al menos durante los próximos cinco años, a pesar de las falsas promesas de sus defensores que le cobran bastante bien por sus servicios y a quienes menos les conviene su entrega a la justicia gringa.

Explican que el hoy huésped del Penal de Tamatán es reclamado en la Unión Americana por delitos relacionados con pesos y centavos, no por vinculaciones con los cárteles de las drogas, de modo que acogido al programa de Testigos Protegidos recibiría una corta sentencia.

La extradición parece inminente y es de sobra conocido que al gobierno norteamericano no le interesa mantener tras las rejas al ciudadano extranjero que infringe la ley, sino despojarlo de cuentas bancarias y bienes inmuebles que le ubican en el territorio estadounidense.

Así el panorama, el mentado “Geño” renunciaría a los millones de dólares e inmuebles que le tienen confiscados, además aportaría información que comprometería legalmente a muchos de sus subordinados, amigos y familiares que enriquecieron durante su periodo gubernamental, a cambio de una sentencia condenatoria no mayor de cinco años.

Le damos vuelta a la hoja y sin salirnos del tema penitenciario, este día filtraban nuevamente datos relacionados con la obra del nuevo Penal de Victoria, inconclusa allá por la vieja carretera a El Mante y que según funcionarios estatales se cuenta con el presupuesto para darle seguimiento hasta dejarlo en funciones.

Lo arriba escrito nada tiene que ver con los cambios y enroques que el secretario de Seguridad Pública, LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO, prevé en las cárceles de Tamaulipas, tras el cierre de los centros tutelares para menores que funcionaban en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Altamira, y concentrados el total de infractores al que se ubica en la cabecera municipal de Güémez. También realizará cambios de adscripción en las filas de la Policía Estatal de Caminos.

Antes que se acabe el espacio, ayer hicimos alusión del evento conmemorativo por el “Día del Periodista”, que la noche del viernes celebró “Comunicadores Unidos, A. C.”, que dirige MARIO ÁNGEL DÍAZ VARGAS, y hoy le comentamos que el día anterior fue la cena de la Asociación de Periodistas de Matamoros, que preside MIGUEL GARAY ÁVILA.

Por cierto, en ella se entregó el premio de diez mil pesos que ganó el diputado local RAMIRO JAVIER SALAZAR RODRÍGUEZ, al resultarle agraciado el boleto de la rifa que se llevó a cabo para reunir los recursos que costearon el festejo.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, mañana, al jefe de la Oficina Fiscal en Altamira, GONZALO URBINA BETANCOURT; CRAIG LÓPEZ OLGUÍN, director Jurídico de la PGJE; LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ, Presidente de la CMIC Victoria, HOMAR MARTÍNEZ MARÍN, secretario de Operación Política del CDE del PRI, y al victorense contador público, FRANCISCO CRUZ ECHARTEA.

Extensivas para el periodista de El Mante, ALFREDO GARCIA BECERRA; GONZALO CASTRO GONZÁLEZ, operador político del PRI; a nuestro paisano, el notario público JESÚS GUILLERMO VILLARREAL RODRÍGUEZ, y al regidor de Madero y Valle Hermoso, respectivamente, CRYSTAL GEORGINA GONZÁLEZ LÓPEZ y JUAN MONREAL MARTÍNEZ.

Es hora de poner el punto final, pero antes el chistorete que nos envió el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: El hombre de la tercera edad va a ver a su médico, acompañado de dos preciosas mujeres morenas, de cuerpos voluptuosos y sonrisas radiantes.

El doctor, sorprendido le pregunta: – Pero don Ramiro ¡¿Cómo está usted?! – Bien, doctor, aunque con las mismas dificultades al caminar y eso que he seguido sus indicaciones al pie de la letra! – Don Ramiro le dije que necesitaba dos muletas… ¡¡no dos mulatas!!! Juuuar juar juar juar.

