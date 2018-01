Por: Yani Vega Marín//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (11/01/2018).- El presidente de la Cámara de Restauranteros en Reynosa, Alfonso de León Fuentes, exige justicia para que los funcionarios que han robado por largos años al pueblo den la cara y sean castigados conforme a derecho y devuelvan todo lo que han robado.

Lo anterior luego de que se diera a conocer a los medios por medio de la Contraloría de Tamaulipas, la cual ya investiga el desvío de dinero público con fines electoreros durante la Administración de Egidio Torre Cantú por el orden de 250 millones de pesos, así como otras carpetas que ya están integrando al caso.

En opinión del empresario, lo que está sucediendo no es algo nuevo, por lo que ahora pide a las autoridades que no solo se quede en puros señalamientos y realmente se castigue este tipo de delitos.

“yo creo que la sociedad les vamos a creer, realmente no es de que los metan a la cárcel, si no que les quiten el dinero, los dejen sin nada. Es cuando la gente les va a creer, porque la realidad es que no es algo nuevo toda la vida lo han hecho y lo han robado el erario, y la muestra más palpable es en las condiciones en las que se encuentra las ciudades en todo México. Aquí en Reynosa vemos las condiciones en las que está la ciudad, destruida toda la ciudad y sin embargo no se les llama a cuentas a nadie “.

Alfonso Fuentes, exige al gobierno que actué y no se convierta en cómplice, “eso los hace cómplices a la autoridad en turno al no actuar en consecuencia de los que se fueron “.

Subrayó que las acciones que llegue a tomar el gobierno de Tamaulipas no sería una “Cacería de brujas “sino una cuestión de justicia social.