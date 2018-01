Tweet on Twitter

*** Relevos en ayuntamiento de Matamoros en breve…

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (11/01/2018).- El sector popular se pronunció por estar listo para ir a la contienda electoral de este 2018, dijo el dirigente estatal de la CNOP EFRAIN DE LEON LEON al reunirse con el dirigente nacional el senador ARTURO ZAMORA en el Comité ejecutivo nacional dde la CNOP en donde se establecieron las directrices de la estrategia para la siguiente contienda electoral. El sector popular está listo para enfrentar los retos de este proceso electoral en el que en unidad los cenopistas van a participar al lado de los abanderados del PRI donde como uno solo enfrentarán respetuosamente de la ley electoral y sus reglas la promoción del voto ciudadano.

A JAVIER LOZANO no le valió mucho su berrinche de salirse del PAN cuando ya estaba mas afuera que nada, pues para empezar el secretario de comunicación social del Comité Nacional del PAN FERANANDO RODRIGUEZ LOVAL dijo que el ex secretario de trabajo y senador tenía su lealtad ya con JOSE ANTONIO MEADE el precandidato priísta presidencial, su ficha de salida ya estaba anunciada desde hacia meses.

EN NADA AFECTA a la precampaña del proyecto “Por México al Frente” mismo que lleva una avance importante con las tres fuerzas políticas PAN-PRD-PMC y además asociaciones que se encuentran sumándose a este proyecto político nacional.

EN MIGUEL ALEMAN, la presidente municipal Maestra ROSA ICELA CORRO DE RODRIGUEZ como tenía agendado este pasado miércoles se reunió con los representantes de los medios de comunicación a quienes elogió por su labor, se recordó a los periodistas que se nos adelantaron en el camino y otorgó un amplio reconocimiento a la labor diaria no solo de periodistas locales sino regionales que asistieron al museo de la ciudad donde fue sede de los eventos pues también se aprovechó para entregarle un reconocimiento al periodista decáno de Miguel Alemán DON MANUEL MERCADO por parte de la asociación de periodistas del Noreste que dirige PEDRO APARICIO y donde también le entregaron reconocimiento a la presidente municipal. Mas tarde festejaron al policía y al agente vial asi como en su agenda estuvo también el compartir la rosca de reyes con la ciudadanía.

HUMBERTO RANGEL VALLEJO en Matamoros dijo esforzarse por ir en busca de los que quieren un cambio político en el municipio y vivir en la realidad de ir en busca de la modrenización y la solución de muchos de los problemas que tiene la ciudad. HUMBERTO RANGEL, ex diputado local en dos ocasiones, ex regidor y ahora aspirante a candidato a presidente municipal por la vía independiente pondrá la muestra.

EN EL MORENA aseguran que el maestro ENRIQUE TORRES MENDOZA será uno de los candidatos al senado por el partido que titula ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a quien no lo convence mucho el empresario de las empresas de la familia JOSE RAMON GOMEZ LEAL.

Pasando a otro comentario le digo que el que le viene poniendo empeño que ni vacaciones tomó es el LIC. RICARDO CALDERON MACIAS, delegado regional instituto del migrante del gobierno del estado con sede regional en Reynosa y donde ha venido realizando una importante labor al frente del organismo donde el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ha puesto interés en que los connacionales se les atienda, oriente y apoye en sentido de su repatriación y es en este asunto donde el abogado reynosense CALDERON MACIAS pone su mayor atención.

RAMON JAIME AGUAYO aparece en la escena política en el municipio de Díaz Ordaz como una posibilidad para el PAN y la coalición de lograr una candidatura a la sucesión del maestro JORGE NAVARRO quien llegó por las siglas del PES, partido que le dió la espalda en forma inmediata y claro está que con lideres charros como ABDIES PINEDA MORIN vendidos al mejor postor político que se podía esperar pues cuando mas no pudo antepuso a su hijo primero y luego a su hija con la intención de hacerlos presidentes municipales situación que no le pareció al gobierno en turno que le sudó para llegar al poder.

PONIENDO EN SU LUGAR de inmediato al diputado balín de ABDIES PINEDA en su limite teniendo que retirarse del escenario político el cual ha sido tatemado ya para esos del PES como en otros municipios está sucediendo aunque a AMLO le bajen las estrellas y la luna y quieran agandallar todas las candidaturas a los cargos de elección popular como es el caso de diptuaciones federales de Rio Bravo, Reynosa y senadurías donde ya se apunta faltaba mas el propio ABDIES PINEDA…

EN EL CENTRO DE SALUD de Rio Bravo, su director sigue de mal en peor nos referimos a AMARO FLORES POSADA que parece no interesarle en lo mas mínimo las condiciones en que trabaja el personal del sector salud en los diferentes centros de trabajo a su cargo, pues no unicamente es el centro de salud rector sino también mas de 10 unidades que se encuentran en el áre aurbana y rural donde el medicamento como gestor y responsable señalan algunos ciudadanos se encuentra escaseando.

EN LO QUE REFIERE al trabajo de DANIEL SAMPAYO SANCHEZ actual delegado regional del PRI estatal que dirige SGM resulta que anda moviéndole el tapete en forma consecutiva sosteniendo que el tiene el control y quien dá el visto bueno de las cosas a nombre del comité directivo estatal y la verdad hay que recordarle su antecedente se haber sido el secretario privado o valet de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA ex gobernador de Tamaulipas detenido en Italia en los tiempos buenos de este político venido a menos desde su persecución asi es de que poca calidad moral podría tener el ex diputado local y ex director del ITAVU estatal para andar definiendo rumbos y destinos políticos de su partido o de lo que queda de él.

EN MATAMOROS MARIO CORTEZ, administrador del hospital general “Alfredo Pumarejo” dijo estar en espera de la convocatoria del PAN para registrarse como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal. Que sea el es otra cosa.

EDGARDO MELHEM SALINAS dijo que va en serio por la candidatura a la senaduría y es muy claro que quisiera el aún diputado federal ir en fórmula con YAHLEEL ABDALA CARMONA para hacer un papel de trabajo com oel que ellos aseguran han hecho como diputados federales aunque algunos no lo ven asi y dentro del mismo partido revolucionario institucional donde quieren otros políticos como BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, MARCO BERNAL, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO son elementos que pudieran ser también nominados a la posición senatorial.

Los relevos en los diferentes ayuntamientos se darán de un momento a otro, pues apenas están regresando de vacaciones y entre los que tendrán relevos se mueven los ayuntamientos de Matamoros, Mante, Tampico, Madero, Altamira, Xicoténcatl, San Fernando, Vallehermoso, Rio Bravo entre los principales.

MATAMOROS tiene relevos en diversas secretarias y posiciones se mencionan nombres de políticos de altos vuelos que vendrán en apoyo al gobierno de JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE..

JAVIER CORRAL JURADO, gobernador del estado de Chiuahua le puso el dedo en la yaga a la secretaria de hacienda y hace señalamientos muy directos en contra del gobierno federal al no recibir presupuesto destinado a su estado por cuestiones de corte político. Señaló el coordinador de pre campaña de JOSE ANTONIO MEADE el aprendiz de política AURELIO NUÑO que el gobernador del estado de Chihuahua está torturando la política para extraer recursos contra el PRI gobierno y la realidad es otra. HACIENDA debió haberle enviado el dinero correspondiente a rubros que le correspondían al estado y no lo hicieron asi lo hizo saber en rueda de prensa en la capital del país el propio político, periodista y gobernador chiahuense JAVIER CORRAL JURADO.

ASEGURAN QUE la ganchada que le dieron al ex secretario adjunto del PRI nacional ALEJANDRO GUTIERREZ cuando estuvo al mando MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA por el mal manejo de grandes bultos de dinero para cubrir supuestamente acciones de campaña político electoral del PRI en algunos procesos le ha puesto el cascabel al gato a los de hacienda para retenerle un importante rubro de presupuesto que correspondería al gobierno de Chihuahua. Tan asi la situación que mejor MANLIO FABIO BELTRONES ya sacó un amparo por lo que se pueda ofrecer.

EN OTRO ASUNTO le comentamos que JOSE RAMON GOMEZ LEAL ese muchacho venido a menos en la política que tuvo que dejar su independencia la que hace un año se ensañaba contra quienes se gastan los recursos del pueblo en partidos políticos aseguró ante algunos medios de información que estará en el proceso electoral que ha iniciado o al menos eso piensa como siempre sus declaraciones infantiles y sin razón ni viviendo en la realidad le hacen ver como un aspirante político trascendente.

RICARDO ANAYA CORTES precandidato del PAN-PRD-PMC a la presidencia estará en Tampico Tamaulipas este viernes 12 de enero en punto de las seis de la tarde donde será acompañaro de FRANCISCO ELIZONDO como presidente y del secretario general del comité estatal panista, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA además de los lideres, dirigentes políticos y representantes de comités locales.

EN REYNOSA se mueve como pez en el agua el aspirante a la candidatura a la presidencia municipal PEDRO CASTORENA GONZALEZ quien coordina sus esfuerzos para con su planilla y recaban firmas en cada rincón del municipio de Reynosa y de la misma manera lo hace en Rio Bravo CARLOS GUERRERO GARCIA que anduvo desde muy temprana hora acompañado de su equipo de trabajo donde podemos mencionar a perosnajes como ALFREDO RUAN PADILLA, ARNOLDO NACIANCENO, RAMIRO MARTINEZ, HILARIO VALDEZ ROCHA entre otros elementos que participan en ese proyecto político independiente donde las firmas se recaudarán desde el dia 8 de enero pasado hasta el 6 de febrero.

Y NOS VEREMOS.