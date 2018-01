Tweet on Twitter

***Si no lo toma en cuenta el PAN no duda en buscar por otro lado.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (12/01/2018).- El diputado local de la actual legislatura José Ciro Hernández Arteaga, se dice puesto y dispuesto a participar en el proceso eleccionario de este año.

Sin embargo al no existir compromiso con el Partido que lo llevo al triunfo y a colocarlo en una curul, (Acción Nacional), buscaría por otro lado.

En ese sentido y tras dialogar con el político ex priista y hoy con una encomienda en el Congreso Tamaulipeco, esta habla sobe sus aspiraciones a la alcaldía Altamirense.

Siendo uno de los que mayormente se escucha como quien tiene interés en la alcaldía de Altamira, ¿Qué dice al respecto, está interesado en levantar la mano en este proceso que ya inicio?

“No se trata de levantar la mano o no, digo yo he venido trabajando si me mencionan que bueno ¿no?, sea para bien o para mal, yo estoy enfocado en mi función hasta ahorita, obviamente si nos invitan a participar en el proceso que ya está en puerta, validaremos las circunstancias y con todo gusto si se nos da la oportunidad de participar en otro espacio “.

¿Bajo las siglas de Acción Nacional?, se le recalca en la charla a Ciro Hernández “si el Partido nos invita con gusto”

¿Y si no?, le insiste esta reportera “pues ya veremos a ver qué pasa”

¿Se alinearía? y una respuesta contundente se hizo presente “no, yo no soy panista, yo fui invitado por el PAN a participar en este proceso como candidato a diputado por el PAN y creo que estamos haciendo nuestra chamba y en eso me estoy enfocando, si nos invita el PAN, adelante y si no nos invita pues a ver qué pasa”…dijo