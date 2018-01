Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (12/01/2018).- Ricardo Anaya precandidato de la coalición “Por México al Frente” visito el estado de Tamaulipas este viernes, estuvo en Tampico, hasta donde acudieron simpatizantes no solo de Acción Nacional, (PAN), su partido, sino también del Sol Azteca (PRD) y del Movimiento Ciudadano, (MC) con quienes ha hecho coalición.

Se refirió a la polémica que se ha generado por la pinta de bardas en Venezuela, presumiblemente en apoyo del precandidato Andrés Manuel López Obrador, quien representa a la Coalición de Morena, Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo,(PT) de quien dijo será el gobierno Federal y el INE quienes investiguen.

Al estar en un estado como Tamaulipas, en la ciudad de Tampico, donde los temas de seguridad y corrupción no son ajenos para nadie, incluso estos mismos han obligado a la detención de dos ex gobernadores Tomas Yarrington y Eugenio Hernández y uno más que podrá estar ya en la fiscalía, además de referirse a casos de otras entidades como Veracruz y Quintana Roo.

“Ustedes ya saben que donde hemos ganado ya se está haciendo justicia, ustedes saben que quien detuvo al ex gobernador del estado Eugenio Hernández es el gobierno del estado, que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, porque estamos atacando la corrupción y porque entendemos que se tiene que se tiene que hacer justicia”

Y subraya el panista aspirante a la Presidencia de México.

“Lo mismo paso en Veracruz, con un gobernador que se había robado más de mil millones de pesos y los tuvo que devolver y hoy está preso, lo mismo en Quintana Roo donde nosotros ganamos las elecciones se han recuperado muchas tierras que se habían adjudicado de manera irregular en el patrimonio del ex gobernador que también hoy está preso”, señalo el panista.

Y reitera “se estamos haciendo justicia y aquí en el estado de Tamaulipas no ha sido la excepción, el gobernador está cumpliendo su palabra, trabajando con fuerza y determinación, el PRI dejo un verdadero desastre en el estado, pero las cosas van mejor y estoy convencido que lo mejor por Tamaulipas está por venir”.

En el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, Ricardo Anaya le ofreció todo su respaldo ya que dijo la situación tiene trasfondo.

“Lo que está pasando en Chihuahua es muy delicado, porque el gobernador emprendió una investigación, descubrió una red de corrupción lamentablemente hay represalias en su contra, y ahora yo le reitero toda mi apoyo y solidaridad al gobernador del estado de Chihuahua Javier Corral”.

Sobre José Antonio Meade el precandidato del PRI, de quien dijo en al menos tres ocasiones, que corren rumores fuertes de que podría dejar su candidatura por la falta de apoyo de la gente, al conocer que fue el causante de la alza al precio de la gasolina.

“Está desesperado por eso ya empezó a atacar porque su campaña no está funcionando, es él es el padre del gasolinazo ya se enteró la gente y o quieren votar por él. Cada vez está más fuerte el rumor que el ya no va a ser el candidato del PRI, que lo van a quitar, yo le diría a este señor que es el padre del gasolinazo cuando fue Secretario de Hacienda que no se desespere que es su responsabilidad”, subrayó.

Por ultimo al presentar seis puntos estratégicos ante unos 1,500 simpatizantes, entre los que se encontraba el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el último enfocado a al gobierno de los Estados Unidos, y subrayó que no será tapete de nadie como el gobierno federal actual.