Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Asegura que AMLO tiene el triunfo en la bolsa.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (13/01/2018).- Al abogado Marcelo Olan Mendoza, originario del estado de Tabasco, pero radicado en la ciudad de Reynosa desde hace varios años, no le intereso viajar por espacio de 6 horas y media en las carreteras de uno de los estados más complicados del país, Tamaulipas.|

La razón, fue el estar presente, al igual que muchos simpatizantes en el evento que este día realizara el precandidato a la presidencia de la Republica Andrés Manuel López Obrador en la Laguna del Carpintero de Tampico.

En ese sentido él entrevistado se dijo orgulloso de su paisano y expuso que ahora sí, ya le toca ganar a él y solo lo conseguirá con el apoyo de la gente que al igual que él estarán como se dice en la frontera, según expresa “echándole toda la carne al asador”.

“Viajé desde Reynosa, varias horas, pero no tenía pretexto para no estar aquí, me interesaba hacerlo y apoyar a López Obrador, esta vez, nadie le va a quitar el triunfo, usted lo ve toda esta gente que lo sigue se identifica con él con su proyecto”, dijo entusiasmado quien ha sido considerado el “Hombre del Año”, en la ciudad fronteriza de Reynosa.

Precisamente el reconocimiento se lo hicieron por su labor altruista la asociación “Casa del Arte”, y el ser gestor social es algo que también le he copiado a AMLO, “él es así, y le gusta hacer mucha labor social”, afirma.

De familia humilde, el hombre que ingreso a los 11 años a la primaria, hoy vistiendo un traje negro con camisa fina en color blanco y una corbata a tono con el evento político del precandidato de MORENA a la Presidencia de la Republica, señala que esta elección López Obrador la tiene en su bolsa ya que desde hace vario años se ha preparado para el triunfo y para mejorar al país.