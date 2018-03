***López Obrador indicó que solicitará una evaluación a los mandos actuales de Sedena y Semar para que se elijan a los militares que serán cabeza de los institutos armados.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Hermosillo, Sonora (15/03/2018).- Andrés Manuel López Obrador anunció que tomará en cuenta la participación de los altos mandos de las fuerzas armadas nacionalespara designar en su momento a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México.

El candidato de la coalición de izquierda Juntos Haremos Historia explicó que, de ganar los comicios el próximo primero de julio, solicitará una “evaluación y análisis profesional” a los mandos actuales de ambas secretarías para que, en conjunto con la asesoría de Alfonso Durazo, su propuesta para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se elijan a los militares que serán cabeza de los institutos armados.

En su momento, vamos a pedir a los mandos actuales tanto del ejército como de la marina que presentes ternas; nada más que no se excluya, que se haga un análisis, una revisión, una selección profesional; entonces en su momento se les va a pedir que ellos presenten terna para que no haya necesidad de que se presenten ternas de cuatro, como decía don Adolfo Ruiz Cortínez”.

En entrevista desde Hermosillo, Sonora – donde sostuvo un encuentro con militantes de Morena – López Obrador rechazó la posibilidad de que los altos mandos del ejército y marina puedan ser ocupados por elementos en retiro o que estén comisionado en otros menesteres.

Al preguntarle si coincide con la afirmación de la Armada de México respecto a que el crimen organizado recurre a su poderío para influenciar campañas políticas, el fundador de Morena dijo que él “no ha visto nada de eso” y vaya que conoce y recorre todos los municipios del país.

No obstante, exhortó a la institución naval a presentar evidencias y contribuir con ello, en su caso, a evitar actos ilegales.

Yo ando abajo y sin protección, no traigo guardaespaldas y recorro todo el país y se lo que está sucediendo abajo, en todo México; no es para presumir, pero soy el único que conoce todos los municipios de México y no he visto eso que están ellos denunciando, y a lo mejor ellos tienen pruebas, que las presenten y así sería mejor que no se dieran estos casos esta asociación delictuosa”, comentó previo a una reunión con empresarios sonorenses.

Agregó que desde su punto de vista “la Marina y el Ejército son instituciones muy importantes para la República y deben ser respetadas”.

A su vez, destacó que al ser marinos y soldados pueblo uniformado “serán respetuosos” de la decisión que se tome el primero de julio de este año en las urnas.

También les digo, pero esto off the record, que no se sepa, los soldados y los marinos, en su mayoría van a votar por ya saben quien”.

***Revelación de ex fiscal electoral es relevante y refleja impunidad: AMLO.

De cara a las revelaciones de presunto soborno denunciadas por el ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillopara frenar la investigación del caso Odebrech por parte del ex oficial mayor de la secretaría de gobernación, Jorge Márquez, el candidato presidencial estimó que es un caso más de impunidad en el país.

Reiteró que desde 1988 el PRI y el PAN han sido aliados en corrupción e impunidad.

Se da a conocer que hay corrupción y también impunidad en el país; todo eso se va a terminar cuando triunfe nuestro movimiento y no quiero que se vaya a malinterpretar, no quiero caer en el ‘necesariato’, pero nadie en el país puede garantizar que se acabe con la corrupción e impunidad porque nosotros no hemos participado en el régimen de corrupción” aseguró.