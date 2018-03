***El abanderado de ‘Todos por México’, José Antonio Meade, mencionó que al frente de distintas secretarias fue el funcionario que más servidores públicos inhabilitó y suspendió.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (15/03/2018).- El aspirante presidencial de ‘Todos por México’, José Antonio Meade, aseguró que como secretario federal no se quedó corto en el combate a la corrupción, pues gracias a las investigaciones de la Secretaría de Hacienda se llegó a la detención de nueve exgobernadores corruptos, además de que al frente de distintas secretarias fue el funcionario que más servidores públicos inhabilitó y suspendió.

Hoy hay nueve gobernadores que están en la cárcel, que están siendo procesados, las investigaciones en todos los casos se hicieron en la Secretaría de Hacienda, ese espacio y eso que nos tiene a todos correctamente indignados hoy implica que se estén siguiendo procesos en los que la Secretaría de Hacienda participó, no se quedó corta”, acotó.

Asimismo, aseguró que ante las irregularidades detectadas en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabezó entre 2015 y 2016, fue el titular que más denuncias presentó, además de que un actor central en ese proceso de rendición de cuentas.

Hoy puedo ver con absoluta tranquilidad a los ojos no solamente a la ciudadanía sino a mis hijos diciéndoles primero que he tenido una vida honorable, que he tenido una vida de servicio y que en lo que a mi ha tocado no ha habido ningún elemento en términos de acción ni de omisión en donde me haya quedado corto”, reviró.