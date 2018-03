Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/03/2018).- -No, no hay operativos contra carros americanos ni buscando a infractores, en tránsito local buscamos que conductores de unidades motrices, respeten el reglamento, sobre todo los “cajones” para discapacitados, no se vale que los usen personas “normales”-, dijo ayer el director de tránsito local, Juan Humberto Reyna Hernández.

Las instrucciones de la alcaldesa Maki Ortíz es conminar a las personas a que respeten los señalamientos, usar el cinturón de seguridad y que no se molesten porque se les infracciona cuando usan el teléfono cuando conducen o llevan niños en brazos junto al volante.

El director de tránsito comento que aún hay ciudadanos que se creen dueños de la calle al instalar frente a sus casas o negocios botes, sillas, llantas o incluso piedras para hacer su “exclusivo”, eso es motivo de infracción, pero cuando hay una queja es cuando se procede y primero se les invita a que retiren en forma voluntaria esos “cacharros”.

Para el director de tránsito, Humberto Reyna Hernández es muy difícil infraccionar con solo 54 elementos para los dos turnos y tener que “abanderar” obras como en el boulevard Morelos y el Hidalgo.

-Se trata de concientizar y no “volarse” los altos fijos y el “rojo” en los semáforos, tenemos que respetar el reglamento y lograr una conciliación entre autoridad y conductores-, apunto el funcionario municipal.