Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (17/03/2018).- Al dar a conocer el informe sobre el resultado de la verificación de las firmas de apoyo a los aspirantes a candidatos presidenciales independientes, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif dio a conocer que solamente Margarita Zavala cumplió con los requisitos del umbral de firmas –con 970 mil 168 cuando se requerían 866 mil 593– y la dispersión territorial al cumplir el respaldo de uno por ciento en 21 estados.

En contraste, informó que al anulárseles las firmas simuladas y las fotocopias inválidas, ni Jaime Rodríguez Calderón ni Armando Ríos Piter cumplieron con los requisitos legales. En el primer caso, el gobernador de Nuevo León con licencia obtuvo 835 mil 511 firmas y la dispersión territorial en 17 entidades, con lo que incumple con los requisitos.

En el caso de Ríos Piter, el reporte es que solamente se le validaron 242 mil 642 apoyos válidos de las poco más de un millón de firmas que entregó, por lo que incumplió el requisito del umbral de firmas y el de la dispersión territorial, pues sólo lo alcanzó en 3 entidades.

Nacif precisó que se abrirá un espacio de 5 días Rodríguez Calderón y Ríos Piter para que puedan explicar y justificar las firmas que les fueron anuladas para que les sean tomadas en cuenta. Mencionó que ya tuvieron alguna oportunidad en la denominada Mesa de Control donde se remitían las firmas con dudas.

El consejero explicó que las cifras pudieran variar una vez desahogado el derecho de audiencia.

Sin embargo, en el desglose de las firmas, en el caso de Rodríguez Calderón de las 2 millones 31 mil 403 firmas que entregó se detectó que 266 mil 357 fueron firmas duplicadas con otros aspirantes; 11 mil 748 estaban en el padrón electoral pero no en el listado nominal; 15 mil 938 eran firmas que fueron detectadas como bajas del padrón; 6 mil 630 firmas no fueron encontradas; mio 869 estaban fuera del régimen de excepción; 508 mil 453 registraron inconsistencias; 158 mil 532 fueron simulación de firmas; 205 mil 721 eran fotocopias y 23 mil 644 eran apoyos no válidos.

En cuanto a Ríos Piter de las un millón 765 mil 532 tuvo 811 mil 969 simulaciones de firmas; 414 mil 959 tenían inconsistencias; 112 mil 359 eran duplicados y 88 mil 163 eran fotocopias.

Inclusive la única que si superó la etapa, Margarita Zavala se le detectaron 212 mil 198 fotocopias; 327 mil 496 con inconsistencias; 132 mil 602 eran firmas duplicadas.