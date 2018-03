***Luego de montar guardia de honor en el monumento a Lázaro Cárdenas, López Obrador advirtió que, de ganar las elecciones, revisará cada uno de los contratos de Pemex.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (18/03/21018).- A pesar de la reforma energética aprobada en el actual sexenio, la industria petrolera y la eléctrica “van en picada”, por lo que se intervendrá de inmediato para rescatarla, aseguró este domingo Andrés Manuel López Obrador.

Luego de montar una guardia de honor en el monumento al expresidente Lázaro Cárdenas del Río al conmemorarse el 80 aniversario de la expropiación petrolera, el candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, precisó que de ganar la selecciones el 1 de julio, los mejores abogados de México revisarán uno a uno los contratos petroleros para descartar la corrupción y evitar casos como los de la empresarial petrolera Odebrecht.

Se va a hacer todo el proceso de la industria petrolera y la industria eléctrica de conformidad con la ley, no se van a cometer actos arbitrarios, se van a revisar todos los contratos que se han firmado en este tiempo y uno por uno se van a someter a un análisis para ver si cumplen con los requisitos legales y para que además no sean contratos producto de la corrupción, que no sean contratos manchados por la corrupción, no queremos contratos como los de Odebrecht”, señaló al preguntarle si su posición de echar macha atrás a la reforma energética podría preocupar al gobierno de los Estados Unidos.

López Obrador subrayó que “aunque lleve tiempo” la revisión de los contratos, “es prioritario”, así como limpiar de corrupción al sector energético para lograr su reactivación ya que actualmente está por debajo del 50 por ciento.

También reiteró que, de convertirse en el próximo presidente de México, se construirán dos refinerías más y los recursos naturales, como el petróleo, seguirán siendo patrimonio de la nación y los mexicanos a fin de tener combustibles más baratos y proteger las áreas naturales y de turismo en el país.

INDEPENDIENTES, QUE TODOS PARTICIPEN

López Obrador también se pronunció respecto al tema de los aspirantes independientes a la presidencia de la República como Armando Ríos Píter y Jaime Rodríguez Calderón, quienes no aparecerán en la boleta electoral por registrar irregularidades en la recolección de firmas ciudadanas que presentaron ante el INE.

El candidato presidencial se pronunció en contra de la decisión del INE porque dijo que tampoco los aspirantes del PRI y del PAN cubren los requisitos y entonces el INE “es laxo” en sus criterios.

Yo no estoy a favor de que excluyan a nadie, que todos estén ahí en la boleta y que sean los ciudadanos los que decidan libremente; es que si vamos a esas, no podría ser ni Meade ni Anaya ser candidatos porque tienen procesos por corrupción”, expresó.

En cuanto a Margarita Zavala, reiteró que “continúa mejor que sus oponentes del PRI y del PAN” por lo que también tiene derecho de aparecer en la boleta electoral, pese a que ella también tiene firmas falsas en sus listados de apoyos ciudadanos.

Está muy bien la señora Margarita, en algunos lugares está mejor que Meade y Anaya”, declaró antes de retirarse del monumento a Lázaro Cárdenas.