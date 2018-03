Tweet on Twitter

Share on Facebook

***AMLO inicia campaña electoral en Tamaulipas.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (21/03/2018).- Autoridades electorales están llevando a cabo platicas entre funcionarios estatales y municipales para darles a conocer sobre la fecha de la “veda electoral” que inicia a partir del 10 de abril al 14 de mayo, en que deben guardar silencio y no difundir las actividades de las dependencias.

Mientras los candidatos presidenciales hacen su campaña electoral, gobernador, alcaldes y funcionarios deben respetar la veda electoral fijada por autoridades electorales.

Advierten las autoridades electorales sobre los riesgos que tienen los funcionarios públicos, si no respeten los tiempos de veda electoral en los tiempos de campaña.

A partir del 14 de mayo una vez que inicia las campañas electorales locales, los candidatos a las alcaldías en Tamaulipas podrán hacer su campaña electoral en busca del voto, mientras tanto silencio total a partir de los días 10 de abril al 14 de mayo.

Por cierto los partidos políticos seran los que decidirán sin los presidentes municipales en funciones que buscaran la reelección, solicitan licencia para separarse de los cargos mientras andan en campaña, mientras tanto los alcaldes podrán seguir en sus puestos.

En otro orden de ideas, el candidato presidencial por la coalición MORENA—PT-PES, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR será el primer candidato en venir a hacer campaña en Tamaulipas, ya que llegara a las ciudades fronterizas de Laredo y Reynosa los primeros días de abril el 5 y 6 para estar en la frontera.

Por lo tanto el partido del PEJE ya tiene sus candidatos a senadores y diputados federales y a partir de hoy miércoles quedara definido la candidatura a la presidencia municipal y todo indica de acuerdo a la invitación que está haciendo JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR para que este día habrá una rueda de prensa en uno de sus locales por el rumbo del hotel engreí que estará RICARDO MONREAL para dar a conocer sobre la candidatura a la alcaldía de Reynosa.

Por cierto quien va como candidato a diputado federal en el lugar 21 de la lista de plurinominales es ANTONIO LEAL DE LA PEÑA quien es presidente del consejo estatal de MORENA.

Si el efecto PEJE arrastra con los miles de votos que se piensa, bien que podrá alcanzar un espacio en el congreso de la unión.

En otro tema, por el lado del PRI el panorama se ve muy triste para los candidatos priistas, con tanto actos de corrupción de funcionarios del gobierno federal y las traiciones que está haciendo el presidente del PRI SERGIO GUAJARDO y el ex gobernador EGIDIO TORRE, no hay lugar a dudas que se anuncia una derrota para los candidatos que buscan la diputación federal o bien las presidencias municipales a nivel local y no se diga a nivel nacional donde el presidente nacional del PRI ENRIQUE OCHOA ha hecho al imponer como candidatos pluris a los mismos priistas que mucho daño han hecho al país.

El más afectado será el candidato presidencial priista JOSE ANTONIO MEADE que sigue anclado en el tercer lugar de las preferencias ciudadanos y lo mismo pasara con los candidatos priistas en los estados.

Cambio de tema, en gira de trabajo por el municipio de San Fernando el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y el alcalde JOSE RIOS, inauguraron la primera etapa del acceso norte del municipio e iniciaron la construcción de un centro de bienestar social y paz con un monto de inversión cercano a los 41 millones de pesos, obra social que dará un nuevo rostro al municipio.

En gira de trabajo que hará el gobernador en Rio Bravo para hoy miércoles 21 a partir de las 9:30 am, entrega de apoyos bienestar para personas adultas en el salón arcadias y entre 11:30 a 12:30 supervisión de hacinamientos y evento de obras públicas.

Sin confirmar se dice que para el fin de semana sábado, estará en la colonia la cañada para dar a conocer una serie de obras tanto de pavimentación, alumbrado público y agua potable.

En otro tema, la facultad de odontología de la universidad autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo los primeros lugares al participar en el decimo congreso internacional de cuerpos académicos en odontología, que se llevo a cabo recientemente en la universidad autónoma de Nuevo León.

Esto es un logro que logra la facultad de odontología el cual fue presentado al rector de la UAT JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ.

alcaldesa MAKI ORTIZ estará las 9:30 aniversario del natalicio de don Benito Juárez en la plaza p principal, a las 11:30 se trasladara a la plaza pública de Reynosa Díaz donde se desarrollara la tradicional audiencia pública.

Por la tarde a las 17:30 inauguración de cinco obras que seran inauguradas en la colonia reserva territorial campestre.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL [email protected]