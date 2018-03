Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (22/03/2018).- La ola de robos en zona residencial de Tampico el pasado fin de semana, despertó la preocupación en otros municipios, principalmente de la zona conurbada.

Fue el regidor de la comisión de seguridad en Altamira, Julio Favio Ramos quien se refirió a este tema y dijo que las estrategias de la Policía Estatal Acreditable son similares en Tampico, Madero y Altamira.

Pero estableció que si bien en este municipio no están exentos de que algo así ocurra, ellos han estado atentos en cada estrategia aplicada, sobre todo de prevención.

“La estrategia de la propia PEA es a nivel de zona conurbada, obviamente no estamos exentos que pueda suceder un hecho en un municipio por que tenga un poco más relevancia que otro, vuelvo al tema, finalmente la estrategia es generalizada a la zona conurbada y lo que nosotros como municipios tenemos que estar atentos es que la propia estrategia establecida”.

Y subraya el integrante del cabildo “tiene un poco de diferente tipo de foco rojo y en el caso de nosotros estamos muy atentos en las zonas que consideramos sobre todo la zona sur, pegado a la divisoria que es una más entre otras donde también hay focos rojos, pero esperamos que no pasen este tipo de situaciones aquí.

.-Dentro de lo que está plasmado en la estrategia por semana, los recorridos permanentes la PEA y la Gendarmería, pero desafortunadamente suceden hechos que no quisiéramos que pasaran, pero no queda de otra que seguir apoyando para que no sucedan estas situaciones-.añade Julio Favio

Dijo por otro lado que esperan ansiosos que se concrete el proyecto del complejo de seguridad pública, el mismo ya lo trae la propia Procuraduría, “yo siento que más adelante abrirán información más generalizada que nosotros como municipio estamos esperando que ya tenga más forma porque esperamos que la seguridad crezca y que las estrategias de las que estamos hablando se vean más reflejadas y aterrizadas en ese tipo de complejos y otras cosas que hay vienen más en camino”.

Al final el entrevistado exhorto a la ciudadanía a denunciar a quien haga mal uso de las luminarias y cableado, porque de alguna forma el que las calles estén seguras y con luz obliga al maleante a frenar sus intenciones en los sectores.