Por: LaJornada//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (26/03/2018).- El candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo que ante la corrupción del actual gobierno “es imperativo revisar cada uno de los contratos” para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Precisó que esto no sólo lo debe hacer el próximo presidente de la República, sino también la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

En conferencia de prensa se refirió a que no hay una convocatoria formal para la mesa de análisis del nuevo aeropuerto y se trata de un planteamiento fuera de las facultades de un organismo privado, por lo que descartó su participación. Insistió en que un organismo empresarial no puede definir si una obra se realiza o no.

“Hay que asegurarnos que los contratos para la construcción de esta obra, por su magnitud y trascendencia, respondan a los más altos estándares de transparencia a nivel internacional (…) Me parece un disparate pretender dar marcha atrás a una obra que sí se requiere para el país y en la cual se ha erogado una cantidad importante de recursos públicos, sería absurdo perderlos por el capricho de una persona que no está de acuerdo en que la obra continúe. Sí a que haya un nuevo aeropuerto y es necesaria una revisión de los contratos”.