***Dialogan con familias que asistieron al recreativo.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (30/03/2018).- .- Los candidatos del Partido Acción Nacional a la diputación federal por los distritos 02 y 09, Juanita Sánchez Jiménez y Ernesto Robinson Terán, arrancaron este viernes su campaña proselitista en el recreativo La Playita, sitio donde dialogaron con las familias sobre las propuestas que en los próximos 90 días irán dando a conocer a detalle.

“Una campaña muy intensa de 90 días que vamos a tener para llevar a cabo los recorridos, saludar a la gente, llevarles las propuestas que tenemos y el gran entusiasmo que tenemos; yo creo que el color no hace a la persona, sigo siendo Neto Robinson que quiere a Reynosa, que quiere trabajar, impulsar el desarrollo de Reynosa, trabajar de la mano del Gobierno Estatal y Municipal para poder traer más recursos a la gente de Reynosa”, manifestó Ernesto.

Señaló que el dialogo con la ciudadanía le servirá para reforzar sus compromisos de campaña, sin embargo, ya tiene 10 de ellos entre los que destaca la propuesta de reducir el IVA al 8% así como la búsqueda de recursos federales para reforzar la infraestructura del distrito 09.

Mientras tanto, Juanita Sánchez señaló que por el momento no solicitará licencia a su cargo como diputada local, y trabajará en la campaña cuando no esté en el Congreso, buscando no descuidar su encomienda y las iniciativas pendientes.

“Es una campaña muy difícil, muy complicada, pero tenemos la confianza de la ciudadanía que es lo más importante”, indicó Juanita.

Se espera que el próximo 03 de abril, el candidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya Cortés, visite la ciudad de Reynosa, evento en el que también participarán los candidatos a diputados federales.