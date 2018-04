Tweet on Twitter

Por Pegaso//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/04/2018).- Andaba yo volando allá, cerca de la estratósfera, donde ya se siente el rico calorcito de la primavera que invita a estar recostado en una hamaca, frente a una paradisíaca playa, tomando agua de coco con ginebra.

Y desde allá pude ver el arranque de campaña de los candidotes a diputados federales.

Algunos de ellos madrugaron y a la medianoche estaban rodeados de simpatizantes para hacer la cuenta regresiva y empezar a buscar el voto de los ciudadanos.

Digo algunos, porque no todos empezaron su actividad campañil esa madrugada. De los que tuve noticia fueron los candidatos del PAN, Juanita Sánchez y Neto Robinson, las enjundiosas y guapas candidatas del Partido Verde, Claudia Munguía y Brenda Ku, y párele de contar.

Se trató de un arranque de campaña muy tibio, donde, a diferencia de procesos anteriores, los candidatos no iniciaron mostrando músculo, sino que se van a esperar a que vengan por estos terruños sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.

Por cierto, se anuncia la presencia en Reynosa de Ricardo Anaya, candidato del PAN y de Andrés Manuel López Obrador, los días 3 y 5 de abril, respectivamente.

Será un duelazo para ver quién logra juntar más acarrea… perdón, más gente.

Dicen que el expresidente Vicente Fox llamó “perrada” a los seguidores del Peje, tras lo cual éstos se le fueron con todo a la yugular en las redes sociales.

Ya que empezaron las campañas, les recuerdo a los candidatos que está abierto el certamen para otorgar la codiciada estatuilla “El Pegaso de Oro”.

Ni el Óscar, ni el Ariel, ni los discos de platino…, vamos, ni la Nariz de Oro que entregan anualmente los payasitos tiene tanto prestigio como el Pegasiux.

El equipo de monitoreo de ésta columna estará pendiente de todas las expresiones erráticas, incoherentes o sin sentido que digan los candidatos durante estas campañas políticas.

Si bien es cierto que las elecciones federales iniciaron el pasado 30 de marzo, también entran al concurso los candidatos a Presidente Municipal, que arrancarán el 14 de mayo.

Se premiará virtualmente con el galardón al candidato que se eche la mejor “cantinfleada”.

Recordemos que en la pasada elección para Gobernador del Estado lanzamos el concurso para premiar al candidato más majadero y malhablado, habiendo ganado de calle el abanderado del Movimiento Ciudadano, dueño de un florido lenguaje que envidiaría el más prosaico carretonero, Gustavo Cárdenas.

En estas elecciones, quien cantinflée mejor, se hará acredor al “Pegaso de Oro”.

Y como dice el Perro Bermúdez: “¡Vamos muchacheeeeees!”

Advertencia: Este certamen tiene como propósito rendir un merecido homenaje al gran mimo mexicano Mario Moreno “Cantinflas”. Queda estrictamente prohibido piratearse la idea. No se permite la reproducción parcial o total de los resultados. Nada con exceso, todo con medida. Aliméntese sanamente. Coma frutas y verduras.

El refrán estilo Pegaso dice más o menos así: “Dignidad al individuo que a dignidad se hace acreedor”. (Honor a quien honor merece).