***IETAM limita a alcaldes que buscan reelección.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/04/2018).- Los candidatos presidenciales ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, RICARDO ANAYA, JOSE ANTONIO MEADE y la independiente MARGARITA ZAVALA, arrancaron cada quien en su agenda por los distintos Estados de la República para buscar los votos necesarios con sus propuestas para ganar las elecciones en el proceso para ganar las elecciones el 1º de julio de 2018.

A 90 días que quedan para las elecciones del proceso electoral, quien puntea las preferencias es AMLO con un 41.2% de preferencias, ANAYA con un 25.2%, PEPE TOÑO MEADE con un 21.3% y

MARGARITA ZAVALA la independiente con un 5.6%, se espera que con las propuestas que cada candidato ofrezca al electorado, se verá si suben en las preferencias, lo cual se reflejara en las encuestas que mensualmente vienen haciendo las casas encuestadores reconocidas.

Para los seguidores del priista MEADE confían que en el lapso de un mes puede subir, mientras los simpatizantes de ANAYA consideran que su gallo alcance al puntero AMLO, mientras que la independiente parece ser una estrategia ya sea para quitarle votos al panista o al PRI, menos al PEJE.

El caso de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR este llevar un 79% de probabilidades de continuar en primer lugar hasta las elecciones, pero puede suceder lo impensable de que este como en las anteriores elecciones sexenales, cometa los graves errores o pleitos que le costaron llegar a la presidencia de la República, pues el único enemigo de AMLO es el mismo.

Por lo tanto la moneda está en el aire entre los candidatos presidenciales, y a la pregunta quien será el ganador en las elecciones del 1º de julio del 2018.

En otro orden de ideas, quien llego a las ciudades fronterizas de Tamaulipas, Matamoros y Reynosa fue el candidato del PAN RICARDO

ANAYA CORTES y en su mensaje que trajo para los Tamaulipecos fue que si llega a la presidencia de la República su prioridad será el combate sin limite a la inseguridad que padece Tamaulipas y buscar reducir el IVA del 16% al 8% que es lo que se cobra en el lado americano y buscar el respeto con el presidente de Estados Unidos en el sentido de frenar el tráfico de armas a México, que son las que matan a los mexicanos, y lo más importante que México no pagara ni un cinco en el muro fronterizo.

Estas dos propuestas fueron hechas por la mañana en Matamoros y por la tarde en Reynosa en el gimnasio de la UAT donde se congregaron más de 15 mil gentes.

Aquí se vio muy el acarreo como en los viejos tiempos del priismo, y cierre del boulevard del maestro que trastoco el tráfico vehicular.

En Matamoros el candidato presidencial fue acompañado por el candidato al senado ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y lo mismo en Reynosa estando también presentes los candidatos a diputados federales JUANITA SANCHEZ, ERNESTO ROBINSON TERAN y la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.

Cambio de tema, Los alcaldes con planes de reelegirse en el cargo podrán hacer campaña política solo en los días inhábiles o los días de

descanso considerados en la ley laboral advierte el secretario ejecutivo del IETAM MIGUEL ANGEL CHAVEZ.

Considera el funcionario del IETAM que los alcaldes son funcionarios las 24 horas y por lo tanto seran severamente vigilados tanto por las autoridades electorales, pero más por los candidatos que buscan el cargo a las alcaldías.

Por lo tanto el IETAM limita a los alcaldes que buscan la reelección para que tengan mucho cuidado en no incurrir en una violación que les puede causar problemas.

Este es uno de los motivos por el cual el partido del PAN está pidiendo a los alcaldes que buscan la reelección que es mejor que piden licencia para que se dediquen de tiempo completo a hacer campaña política.

Cambio de orientación temática, el partido de Morena por fin oficializo las candidaturas a la alcaldías que estaban pendientes como el caso de la Nuevo Laredo, donde será el candidato el ex alcalde CARLOS CANTU ROSAS en lugar del ex alcalde priista RAMON GARZA BARRIOS, en Matamoros será candidato el ex presidente del PRI DR VICTOR GARCIA, en Madero será ADRIAN OSEGUERA y en el Reynosa quien se salió con su capricho fue JOSE RAMON GOMEZ el JR.

Estas eran las presidencias municipales que quedaron resueltos en vísperas de la visita que hará a los municipios de Laredo y Reynosa el dueño de MORENA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, mañana jueves 5, primero en Laredo donde estará por la mañana y por la tarde a las 17 horas en la explanada las lomas en la colonia Lomas Real de Jarachina sur.

En su visita a esta ciudad y en la populosa colonia veremos cuantos simpatizantes tiene AMLO o si como sucedió con ANAYA, haya muchos acarreados, veremos y diremos.

En el ayuntamiento de Reynosa hubo nuevo nombramiento a favor de ALVARO GARZA quien llega como director de servicios primarios en lugar en lugar de JUDITH MENDOZA quien fue cesada y en su lugar como encargado quedo ELIACIB, quien sale porque va como regidor en la nueva planilla que encabeza MAKI ORTIZ en su reelección.

El ahora director de servicios primarios ALVARO GARZA ya tiene experiencia pues en otra administración ha tenido el mismo cargo. Se espera que ahora si haya se resuelvan los problemas de los camiones recolectores, alumbrado público y bacheo que estuvo parado por que el encargado de nombre raro, no quiso mover un dedo por falta de conocimiento.

Por su parte el director de protección civil MARCO ANTONIO MARTINEZ dio a conocer que hubo saldo blanco en las vacaciones de semana santa en la playita de la ciudad, y de ello se dio cuenta la alcaldesa MAKI ORTIZ quien superviso los trabajos durante los días santos, en donde no se cobro la entrada al centro recreativo.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.