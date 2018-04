Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/04/2018).- Gustavo Rico de Saro candidato a diputado federal por el noveno distrito electoral recorrió parte del sector de la colonia “Benito Juárez” donde vecinos le externaron su apoyo así como aprovecharon para solicitar su gestión de calles pavimentadas así como limpieza de solares baldíos.

-No soy responsable de la historia, pero si me comprometo a que no se repitan esos negativos momentos que nos han marcado como priístas, apóyenme a llegar al Congreso de la Unión y hasta allá, se escucharan sus voces-, les dijo a militantes y simpatizantes del PRI.

La colonia “Benito Juárez”, emblemático bastión priísta, le dijeron a la fórmula ganadora del PRI, que, si los apoyaran no solo votando por ellos el primero de julio, sino promoviéndolos con sus amigos, familiares y demás vecinos.

El candidato del PRI Gustavo Rico se hizo acompañar de directivos del Partido Revolucionario Institucional, así como coordinadores, seccionales, jefas de manzana y seguidores, así como simpatizantes del PRI en ese amplio sector visitado la tarde de este miércoles 4 de abril.

Mauricio de Alejandro Martínez en su calidad de candidato a diputado federal suplente, haciendo formula con Gustavo Rico, participando en esta dupla juvenil la cual ha recibido cientos de adeptos diarios y sumándose al paso de los días de la campaña hacia las elecciones del primero de julio donde Pepe Meade será presidente de México.