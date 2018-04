Tweet on Twitter

***¡De poder a poder!

Por; Chano Rangel//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/04/2018).- En esta semana se dará el encuentro de poder entre candidatos presidenciales, la sede será la ciudad más grande de Tamaulipas, Reynosa, en esta urbe industrial se tiene contemplado, cuanto a crecido Andrés Manuel en el norte y si su ola guinda alcanzara a llegar y lastimar a los contrincantes en la entidad.

Mire que decir ola es una metáfora, porque de ser una onda expansiva, que bien pudieran aprovechar los adversarios al gobierno local y estatal, se esta convirtiendo en una burbuja de confort, que hace hace que sus postulados se tiren a la hamaca, y en vez de hacer proselitismo, solo se den la tarea de publicar fotos en el gimnasio y en restaurantes a través de Facebook.

Otros del mismo MORENA, desdeñan a los medios de comunicación y aseguran que su campaña será a través de redes sociales, emulando a diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto. Pero la historia nunca es igual, nunca la escena se repite dos veces, y por si fuera poco, ninguna contienda se gana con la misma estrategia.

Pero regresando al tema, de los presidenciales, ayer el candidato de PAN Ricardo Anaya, abarroto el gimnasio de la UAT en la entidad, por dentro y por fuera, mas de 8 mil personas se dieron cita y el candidato aliancista dio muestras de fuerza y competencia seria.

Los reynosenses simpatizantes y militantes acudieron a escuchar las propuestas de Ricardo Anaya, y una de las más aplaudidas, fue que se luchara para que la paz llegue de nuevo a Reynosa, la otra fue reclamar al gobierno estadounidense el trafico de armas, que son las que están causando la violencia en nuestro estado.

También dijo que le dirá en ingles, al presidente Trump, para que entienda, que no se pagara ni un centavo del muro, que el presidente de Estados Unidos, pretende construir.

Dentro de los aspirantes locales, el candidato al senado Ismael García Cabeza de Vaca, dio la bienvenida al candidato presidencial, y se comprometió a trabajar desde el senado, para llevar a cabo las iniciativas del próximo presidente de México. Fue concreto el candidato al senado, al afirmar que la formula de Figueroa Smith-Cabeza de Vaca, serán senadores comprometidos con Tamaulipas, y aliados de Ricardo Anaya en el gobierno de la republica.

En la presentación los aplausos no se hicieron esperar, cuando el maestro de ceremonias, nombraron a la alcaldesa Maki Ortiz, y el aplauso no se dejo esperar. Además los asistentes mostraron que las encuestas y las decisiones de competencia, no se erraron al postular para la reelección a la edil reynosense. Que ayer en el evento., mostro de que calibre es su postulado.

Otro de los aplausos fue sin duda para el aspirante a diputado federal por el 09 distrito, Neto Robinson, que levanto el aplausometro, en buena medida por su trayectoria política en la ciudad.

La suerte esta echada, ahora solo falta ver el correr de las contiendas, el primero avanza y la lucha se dará más allá de la mitad de la campaña. Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

Sigue el trabajo de la edil de Reynosa, Maki Ortiz, su obra publica es ya un legado, y lo mejor que le ha pasado a la ciudad en la ultima década, a demostrado con trabajo, que si se puede invertir más en obra social, en educación y salud.

En educación, son más de 54 millones de pesos, del gobierno municipal, que se invierten en la el aprendizaje de niños y jóvenes. Son recursos invertidos para lo mejor de nuestro país, de nuestras ciudad. Es en los niños y jóvenes, donde la alcaldesa Ortiz Domínguez, a puesto todo su empeños, para que ningún estudiante, deje de acudir a las aulas.

Y dato importante, también en Reynosa, fue el saldo blanco que se reporto por protección civil en el periodo de la semana mayor, resultando todo un record, sobre todo, porque con mucha anticipación se dieron a la tarea, de adecuar y organizar bien el balneario la Playita. Y demás sitios de concurrencia.

