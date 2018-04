Tweet on Twitter

***Los aspirantes a la Presidencia de la República avalaron el mensaje que emitió el mandatario mexicano tras el anuncio de la llegada de la Guardia Nacional estadunidense a la frontera.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (05/04/2018).- Los candidatos a la Presidencia de la Republica respaldaron el mensaje de Enrique Peña Nieto, tras la amenaza del mandatario norteamericano, Donald Trump, de enviar a la Guardia Nacional a la frontera común.

***Meade resalta posición de Peña en defensa de soberanía.

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, suscribió la firme posición del presidente Enrique Peña Nieto en defensa de la soberanía y dignidad nacional, ante la decisión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera.

***López Obrador celebra respuesta de Peña Nieto.

El candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró el mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México.

He tratado el tema sobre las amenazas del presidente Trump y su memorándum para enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Hoy en Laredo volví a abordar el asunto y celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo.

Días atrás, López Obrador consideró equivocada esa política de Donald Trump, y reiteró que “es mejor conseguir un acuerdo de buena vecindad, que debemos tener relaciones de amistad y respeto mutuo, de cooperación para el desarrollo”.

Agregó que el señalamiento del mandatario estadunidense respecto del uso de militares en la frontera es, hasta el momento, propaganda; “yo siento que es parte de una campaña con miras a su reelección”.

Abundó que “si Trump llegara a desplegar militares en toda la frontera, en son de paz nosotros los mexicanos nos manifestaríamos en toda la frontera vestidos de blanco, miles de mexicanos a lo largo de los tres mil 185 kilómetros de frontera con Estados Unidos”.

Asimismo, en el acto realizado Durango, López Obrador llamó a la unidad, “tenemos que hacer a un lado los pleitos, las divisiones, estamos a punto de lograr la transformación de México y lo vamos a hacer entre todos”.

***Zavala aplaude mensaje de Peña Nieto a Donald Trump.

La candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, aplaudió el mensaje que emitió este jueves el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump quien amenazó con enviar militares a la zona fronteriza.

Opinó que pese al encono que representan las campañas presidenciales, todos los candidatos se unen en una sola voz para defender la dignidad de México.

Que los contendientes seguirán unidos para pedir respeto al trato hacia México y los mexicanos.

De manera previa la aspirante presidencial entregó una carta dirigida al mandatario Donald Trump, en la embajada de Estados Unidos en la que lo insta a considerar la determinación de enviar a la Guardia Civil a la frontera con la nación mexicana.

***Correcta, posición de Peña ante Trump: Anaya.

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, calificó de correcta la postura asumida por el presidente Enrique Peña Nieto ante las declaraciones de mandatario estadunidense, Donald Trump, sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte del país.

Entrevistado en este municipio, dijo que tras el mensaje de Peña Nieto, ahora hay que dejarle claro a Trump que no se van a aceptar los ataques y amenazas, “y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición y no haya respeto a nuestra nación”.

El aspirante de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano consideró absolutamente inaceptable la posición que ha asumido el presidente Trump, de amenazar con la militarización de la frontera con México.