***“Porque no dejo de ser una ciudadana común”, afirma.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (05/04/2018).- La candidata a diputada Federal por el séptimo distrito electoral, que comprende Altamira y ciudad Madero Griselda Carrillo, anuncio que a pesar de la invitación del Secretario General de gobierno, Cesar Augusto Verastegui Ostos, para que quienes requieren de seguridad lo soliciten, ella no lo hará.

Entrevistada en ese sentido la priista dijo que en esta ocasión es candidata a un cargo de elección, pero fuera de esto, ella sigue siendo una ciudadana común.

“No habremos de solicitar nada, ustedes me conocen, incluso a veces me toca manejar porque la persona que me ayuda tiene otra actividad y por eso no vamos a requerir ni de seguridad, estamos en territorio desde las 8 de la mañana y hasta altas horas de la noche”.

“Somos candidatos, pero somos un ciudadano más, no vamos a buscar privilegios para poder hacer nuestro trabajo”.

Dijo al final la candidata priista que ella está tranquila y puede salir a la calle porque se viene haciendo un trabajo trasparente.