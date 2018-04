Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (07/04/2018).- Gustavo Rico de Saro salió a caminar por las calles del fraccionamiento “La Joya”, donde fue recibido con gusto pero también le indicaron que no les gusta la política añeja de siempre, -Soy parte del nuevo PRI, que como ustedes, también no me gusta algunas cosas, por ello desde que fui presidente, lo renovamos y modernizamos-, les dijo el candidato a diputado federal por el 09 distrito electoral.

Desde las cinco de la tarde familias enteras recibían al joven candidato quien como siempre atento los escucho con un dialogo de retroalimentación, -apóyenme y los ayudo con sus gestiones como me dicen, quieren calles nuevas-, comentó con familias del sector.

Durante su caminata del viernes por la tarde, Gustavo Rico candidato del PRI, así se presentó una y otra vez y los ciudadanos, al notar ese cambio de hacer política, -claro que te apoyamos, cuenta con nuestro voto y el de nuestras familias-, se comprometían con el abanderado priísta.

Con porras y vítores, Gustavo Rico saludo casa por casa e incluso una familia lo invito a que asara unas “corvinas” a lo cual accedió y por ende la invitación a quedarse dentro del programa “Un Día Contigo”, donde convive durante toda la noche para intercambiar ideas y programas para los próximo tres años.

Jefas de manzana, seccionales y vecinos del fraccionamiento “La Joya” lo acompañaron y su fueron uniendo familias que confían en los candidatos del PRI que encabeza José Antonio Meade Kuribreña a la presidencia de la república y Gustavo Rico como diputado federal de ese 09 distrito electoral.