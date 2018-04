Tweet on Twitter

***No funciono el “borrego” de Sánchez Neri.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (08/04/2018).- La dirigencia nacional de PRD anuncia que la coalición “Por México al Frente” esta más fuerte que nunca.

-Así lo expresan luego que el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado,Alberto Sánchez Neri anunciara que se desincorporaban dado a que no se había llegado a las negociaciones.

Fue el CEN de partido del Sol Azteca quien confirmó que la alianza PAN, MC y PRD sigue de pie y que la dirigencia estatal no tiene facultades para definir una ruptura de ese tipo.

Ángel Ávila Romero, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional aseguró que el PRD en Tamaulipas perdió el registro en la pasada contienda al no conseguir el 3 por ciento de las votaciones, lo que hace que no tenga validez oficial y es el Nacional el que decide qué se hace y qué no.

“Todo lo que tiene que ver con el tema local en Tamaulipas, debido a que el partido no tiene el registro estatal, porque lo perdimos durante la dirección actual, por los integrantes de este comité, quien tiene las facultades legales estatutarias es el comité ejecutivo nacional”, dijo.

Por ello, dijo que avalan la alianza con el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano “y después avalamos las candidaturas que nos tocaron dentro del convenio”.

“Esas declaraciones del dirigente estatal, pues no corresponden ni al sentir de la militancia perredista”.

Sobre esta situación sin fundamento de Sanchez Neri, quien se opone a la alianza, dejó en claro vía telefónica que se tomará la determinación de nombrar una nueva directiva estatal y un delegado del partido”, desconociendo finalmente a Sánchez Neri.