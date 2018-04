***Una vez que la Policía Ministerial concluya la investigación, el menor será canalizado al DIF Tamaulipas para que pueda tener la oportunidad de ser adoptado.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/04/2018).- Durante el fin de semana, un bebé de escasos días de nacido fue abandonado en el jardín de un matrimonio de la tercera edad en la colonia Jarachina, por lo que el hecho fue notificado a la Policía Ministerial y al Sistema DIF para que pusieran en resguardo al menor y se iniciara una carpeta de investigación.

Ernestina Carmona Ariceaga, Titular de la Procuraduría de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF, informó que el bebé está bajo el resguardo de esta esta dependencia una vez que fue valorado en el Hospital Materno Infantil, en donde se determinó su buen estado de salud pese a que fue encontrado en condiciones de poca higiene y con algunos raspones.

Una vez que la Policía Ministerial concluya la investigación, el menor será canalizado al DIF Tamaulipas para que pueda tener la oportunidad de ser adoptado, sin embargo, este proceso podría tardar varias semanas.

En caso de que alguien se presentara a reclamar al niño, tendrían que hacerse pruebas de ADN para confirmar el parentesco pues no existe ningún documento que avale la identidad del menor; incluso ni siquiera existe certificado de nacimiento ya que se determinó que nació en una casa y no en hospital pues no contaba con la sepsis correcta y su cordón umbilical no tenía pinza.

Carmona Ariceaga señaló que el abandono de menores no es frecuente en Reynosa, y cuando se han presentado casos los niños son dejados en los hospitales, no en viviendas.