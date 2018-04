Tweet on Twitter

***Pide gobernador FGCV ante la SAGARPA cumpla con los productores.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/04/2018).- Los registros de los candidatos a las presidencias municipales ante el IETAM se dieron en cascada, ya que el plazo que tienen es hasta el 10 de este mes, incluyendo los 15 candidatos independientes.

Desde el pasado viernes comenzaron los registros en los distintos municipios como en el caso de Reynosa donde la alcaldesa MAKI ORTIZ que busca la reelección acudió ante el consejo municipal de Reynosa del IETAM para presentar su registro, donde fue acompañada por una gran multitud de seguidores y simpatizantes.

Entre el sábado y domingo comenzaron hacerlo los candidatos de los municipios de Rio Bravo, Tampico, Victoria, Mante, Madero, Matamoros y Laredo, ahí van incluidos los candidatos de los distintos partidos unos que buscan la candidatura y otros que van por la reelección.

Hoy lunes será el registro del candidato del PRI SERAPIO CANTU BARRAGAN quien a las 17 horas acompañado de simpatizantes, desde el comité campesino ir caminando rumbo al edificio del consejo municipal del IETAM por la calle ejército nacional, para cumplir con su registro y su planilla.

En cuanto al candidato de Morena JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR aun no se ha dicho la fecha, ante la falta de comunicación de su comité de campaña, pero tiene que ser entre hoy lunes a mañana martes 10 que vence el plazo.

En lo que se refiere a la ciudad de Matamoros de parte del alcalde CHUCHIN que busca la reelección no se ha dicho la fecha si es que se va registrar o será otra persona como se ha estado rumorando, pero lo mas probable que si sea CHUCHIN, pues no creemos que encuentren a otra persona, sabiendo que el PRI va a pique.

Por cierto, todas las solicitudes y documentos anexos que reciban seran revisados minuciosamente, para determinar si proceden a las candidaturas dijo el presidente del Instituto electoral de Tamaulipas MIGUEL ANGEL CHAVEZ, quien espera validar los registros del 11 al 20 de este mes.

En otra orden de ideas, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA giro instrucciones al secretario de desarrollo rural ARIEL LONGORIA GARCIA, para continuar con las gestiones realizadas por más de seis meses ante la dependencia federal y conseguir de una vez por todas el pago de 982 millones de pesos, que por en agrícolas de Tamaulipas.

El primer paso en esta nueva administración de la SAGARPA, el secretario ARIEL LONGORIA entable comunicación con el nuevo titular de la dependencia BALTAZAR HINOJOSA, para establecer acuerdos y fortalecer compromisos que le den certeza y seguridad al productor en la producción de granos.

Con esto también evitaran que los productores sigan protestando por la falta de pago del gobierno federal, bloqueando carreteras.

Regresando con el tema de los registros de los candidatos a presidentes municipal, para comentarles que el PRI va con el riesgo de perder la mayor parte de ayuntamientos donde los alcaldes en funciones van por la reelección como el caso de la alcaldesa MAGADALENA PEREZA en Tampico a quien prácticamente los ciudadanos ya no la soportan y se ve como futuro alcalde JESUS NADER que va por el PAN, lo mismo se puede apreciar en Victoria donde el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER es rechazado por sus nexos cercanos con el gobernador preso GEÑO HERNANDEZ, y por haber defraudado la confianza de los victorenses que están hartos de los priistas rateros, como el caso de CHUCHIN DE LA GARZA en Matamoros que para salir por la puerta grande debería renuncias y no salir por la puerta trasera y señalado.

En Rio Bravo JUAN DIEGO GUAJARDO no las tiene todas consigo, pero como esta en el poder y tiene toda la estructura podría darle la pelea al candidato del PAN CARLOS ULIBARRI que de libre retorno al PAN, y ahí el productor por MORENA HECTOR JOEL EL CALABAZO, podría ser la sorpresa.

En el municipio del lejano Laredo si CARLOS CANTU ROSAS no regresa del exilio en el lado americano para ir por la alcaldía por MORENA, podrá seguir ENRIQUE RIVAS, ya que el candidato del PRI DANIEL PEÑA no gana fue alcalde y no cumplió con las gentes.

Pero en fin vamos a esperar pues para el 14 de mayo comenzaran las campañas municipales y el mejor juez será el electorado.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL [email protected]