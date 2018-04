***Extraoficialmente trasciende que se suma a las filas de Adrián Oseguera.

***Se van con él 6 elementos más del ayuntamiento Maderense.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (09/04/2018).- Sorpresiva fue la renuncia del director jurídico de Ciudad Madero, Roberto Avalos Flores.

El día de hoy estoy presentando mi formal renuncia a este ayuntamiento por motivos personales y los motivos fundamentales por los que se ha tomado esta decisión, es que no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, independiente a que a año y medio que lleva esta administración, los tema jurídicos o legales, no se han tomado en cuenta nuestras opiniones, poniendo en riesgo el bienestar de la gente y del ayuntamiento”.

Y añade

“Nunca a la dirección jurídica se le tomo en cuenta para la entrega de una carta,(refiriéndose a la de Adrian Oseguera) independientemente los temas, quiero manifestar que cuando se me invito a este proyecto es porque vieron en mi rectitud y transparencia y los valores de un servidor no los puedo manchar por un cargo público, siempre le he servido a ciudad Madero y lo seguiré haciendo, pero no de este lugar”, reitero Ávalos Flores.

Ahorita a año y medio de quien gobierna el rumbo se ha perdido, el rumbo se desvió,.- dijo en tono indignado “tomo la firme decisión de renunciar el día de hoy y también mis compañeros, la directora de reclutamiento, apoderados jurídicos, personas de servicios públicos, se van porque no hay congruencia, son 6 personas, pero lo cierto es que durante la semana continuaran las renuncias”.

Las decisiones son tomadas sin consideración, subraya el entrevistado, de quien trasciende se suma a la campaña del representante de Morena Adrián Oseguera.