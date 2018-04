Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/04/2018).- Serapio Cantú Barragán fue registrado oficialmente como candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, acompañado de miles y miles de seguidores y simpatizantes así como militantes del PRI en particular los tres sectores CTM-CNOP-CNC así como las organizaciones jóvenes y mujeres.

Visiblemente conmovido, emocionado el abanderado del PRI, Serapio Cantú, dejo en claro que será con mucho trabajo y respeto, sin ofender a nadie será como recuperar lo perdido y lo perdido también es el estado.

Lo anterior expreso el doctor Serapio Cantú Barragán luego de recibir el acuse de recibo por parte de la titular del IETAM Reynosa, Alicia Campos Almodóvar, siempre de la mano de su compañera de toda la vida, su esposa, Adriana Cantú así como del presidente suplente, ingeniero Elulalio Guerra.

Afuera del IETAM lo esperaban los miles que lo acompañaron desde el frente de las instalaciones de la “casa del campesino” de la CNC que está a unos 400 metros al norte del IETAM y todo ese trayecto, ríos y ríos de militantes del PRI, entre ellos los candidatos al Congreso de la Unión, Alejandro Guevara Cobos al senado como a las diputaciones federales Gustavo Rico y Benito Sáenz.

En representación del PRI estatal, la licenciada Aída Zulema Flores Peña, María Esther Camargo, diputada federal, la ex diputada federal Laura García Dávila, ex alcaldes y ex diputados locales, toda un reencuentro de militantes priístas y sobre todo una gran estructura territorial.