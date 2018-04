Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (10/04/2018).- A respetar los contratos asignados en la reforma energética y crear un ombudsman para defender la inversión y eliminar obstáculos –como el cambio de uso de suelo o la factibilidad ambiental–, se comprometió Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, ante empresarios extranjeros agrupados en la Cámara Americana de Comercio.

Al dirigirse ayer a los integrantes de esta cámara en el contexto de su asamblea general, expuso que en las reformas estructurales, la energética y la educativa deben ir adelante. Precisó que en la primera es necesario establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe ser robusto. Creo que en el estado derecho y los contratos ya otorgados se deben respetar (….) Es impensable mandar mensajes sobre suspenderlos.

El panista agregó que a marchas forzadas se debe avanzar en ese sistema para garantizar que el otorgamiento de los contratos se da en el marco de la ley. Es absolutamente falso que la reforma energética entregue los hidrocarburos a los particulares y extranjeros; el petróleo y el gas siguen siendo propiedad del Estado mexicano. Simplemente unimos fuerzas, gobierno e iniciativa privada, para maximizar la renta petrolera.

Sobre la corrupción dijo que se puede resolver, hay quien alega que la corrupción es de orden cultural, pero si fuera así nos tendríamos que resignar. Ejemplificó que la gente de Tijuana cuando cruza a San Diego no tira ni un papel ni se pasa los semáforos en luz roja, esto quiere decir que no es un problema cultural, es de impunidad (…) La cultura no cambia cruzando la frontera.

Para acabar con ella se requiere voluntad política y un diseño institucional adecuado. Hay un candidato (Andrés Manuel López Obrador) que dice que gobernará con el ejemplo y que un poco por ósmosis, su honestidad se contagiará a los gobernadores y a presidentes municipales, no es cierto.

Acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, señaló que lo ideal es no perder el espacio de libertad y más bien modernizar. El mejor escenario es que no haya restricciones, que no haya aranceles nuevos, que tengamos un comercio libre y justo; creo que es lo que más le conviene a ambas naciones.

El moderador, Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, le preguntó cómo es que en la coalición se concilian intereses tan diversos y si continuará, así como la diferencia en temas como matrimonio igualitario y el aborto. Anaya respondió que no se quieren hacer cambios en aquello en lo que tenemos diferencias y los temas con posiciones distintas, no son parte de la agenda.

En conferencia de prensa matutina, el panista anunció ocho propuestas en apoyo a las mujeres, entre ellas la creación de una fiscalía especializada en feminicidios y legislar para que haya igualdad de salario sin importar género.