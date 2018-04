Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (10/04/2018).- El actual síndico del cabildo Altamirense y aspirante a ocupar el mismo cargo, de acuerdo a la planilla que se registrara por la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, Marisela Cervantes Cepeda, desestimo las duras críticas que se han sentido vía redes sociales.

Situación que ha tenido que enfrentar debido a que en la planilla fueron registradas tanto ella como su hija, para ir como titular por una de las dos Sindicaturas, llevando a su hija como su suplente.

En torno a la situación, la entrevistada justifico la falta de tiempo al integrar la planilla y al no encontrar quien la sustituyera invito a su hija a participar.

A pregunta expresa sobre qué opinión le merecía el golpeteo de los militantes panistas hacia la candidatura tanto de ella como de su hija, respondió.

“Recordemos que para poderme registrar necesitaba una formula, la formula se dio en ese momento yo tuve a bien que buscar a alguien porque era la condición de poderme registrar en formula, por eso se registró mi hija, porque Acción Nacional el partido, podía en su momento removerla y poner a quien ellos pudieran actuar”.

Y recalca la entrevistada “yo hice un registro y si se decidió que ella participara, pues tengo que acatar lo que diga el partido y los que les corresponde decidir en ese momento”.

Ante la insistencia sobre si fue su partido quien determino poner a su hija como suplente, dijo “para poder registrarme yo tuve que hacerlo en formula y en ese momento te piden acta de nacimiento, documentos personales y a mí me hablaron hoy para registrarme otro día a las 10 de la mañana y pues lo más rápido dije pues bueno, con la intención que hicieran el cambio”.

Dentro de su argumento de defensa también dijo Cervantes Cepeda: “bueno pues en paz descanse pero Armando Domínguez tuvo a su hija también, hay regidores ahorita que tienen a su papá y nunca había visto que se presentará tanto problema y pues yo soy una persona que no puedo decirlo, pero estoy siempre para servir, para apoyar, me gusta la función y para mí el suplente, yo les decía que ser suplente y ser nada, es lo mismo”.

Al final expreso la Sindico del cabildo Altamirense “yo tengo un trabajo hecho en mi partido y me avala que este aquí, mal haría estando en la casa haciendo nada, sin haber caminado y que no gane porque no teníamos estructura y que no podían apoyar e impulsar y aun así uno salía a poner en alto al partido, entonces pienso que lo que tienes en la vida te lo ganas”.

Al final solo se limitó a decir que en cuanto a su licencia, esta cobrara vigencia a partir del día 11 de mayo.