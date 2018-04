Tweet on Twitter

Por: Chano Rangel//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (12/04/2018).- Dicen que la historia de la guerra la escriben los ganadores, a los vencidos, la historia los sepulta en el olvido, es la naturaleza del ser humano, siempre en todas las civilizaciones, sin importar religión o credo, la historia siempre la escribirán los campeones.

La política no es ajena a ello, las campañas proselitistas en cualquier país democrático, se dan también con guerras, y aclarando no existen guerras sucias, solo batallas, porque por si sola la guerra siempre es una atrocidad.

En política y sobre todo en país como el nuestro, se lanzan ataques y tratan de evitar el crecimiento a toda costa, siempre de aquel que cuenta con las mayores preferencias electorales, los adversarios empiezan a pedir debates, a exigir cuentas, olvidando muchos su pasado reciente.

Lo que ocurre en Reynosa, no es privativo de la ciudad, el actuar de la alcaldesa Maki Ortiz a sido ejemplar, con pulcritud y respeto, siempre con estricto apego a la legalidad. La filtración del listado de los llamados contratos de publicidad con medios de comunicación, dio un giro mediático inédito, estos no son ilegales, están amparados con ley, tampoco es una dadiva, es el trato justo como cualquier empresa prestadora de un servicio.

Pero eso no es casualidad, hace algunos meses, se dieron a conocer, también en ciudad Victoria, los contratos que el municipio de Victoria, que preside Oscar Almaraz, con la única diferencia, es que aun no eran tiempos de campaña.

Ahora grupos cobardes y sin el más mínimo interés por Reynosa, hacen de este incidente, escarnio y tratan de descarrilar a toda costa las aspiraciones legitimas de la edil Ortiz Domínguez. Los grupos privilegiados, que mantuvieron durante décadas componendas, del gobierno municipal, han

sido echados fuera, y eso a provocado una lucha sin cuartel en contra de la alcaldesa. Acostumbrados al dispendio, su mina de oro se les acabo y ahora en tiempos electorales, ven de nueva cuenta la oportunidad de regresar a saqueo publico.

Mire y lo que le comento no es ajeno a esto, mas de 1000 aviadores fueron despedidos, se pagaron 28 millones de pesos, que la anterior administración dejo de pagar de manera inexplicable, se pagaron mas de 13 millones de permutas de terrenos y aun falta pagar adeudos de demandas, por concepto de recolección de basura, derivados estos de las administraciones de Oscar Luebbert y Everardo Villarreal.

Ahora todo en la ciudad es culpa de la alcaldesa, la floración de aguas negras por ejemplo, tan mencionado últimamente, como si el drenaje se hubiera colapsado en 1 año. Este problema tiene décadas, es una herencia maldita, que hoy en día la alcaldesa esta resolviendo con obras y proyectos sustentables.

La guerra en contra de la reelección esta en su apogeo y aun no comienza lo bueno, los números hacen poco probable la victoria de los adversarios, quizá por eso, ahora los bandidos exigen cuentas claras. Y los daños colaterales no se dejaran de ver.

Por lo pronto, han fracasado aquellos que buscan y alimentan la discordia, que buscan una disputa entre el gobernador y la alcaldesa, que buscan afanosamente el regreso al poder, por la vía electoral, acusando de los males al actual gobierno estatal y municipal, olvidando mas de 80 años de saqueos y bandidaje. Ahora resulta que todo los males son causa de 1 año y medio de gobierno.

De aquello y lo demás…

Nomas eso faltaba, se registraron los morenos, pero en silencio agazapados, se les paso el furor y el vuelo que dejo la visita de AMLO, por eso mejor en lo oscurito fueron y se registraron, consientes y sabedores que las multitudes que el candidato presidencial lidera, están muy alejadas del ámbito local.

De esos casos hay varios, por ejemplo Mario López en Matamoros, no junta ni a su familia en un cumpleaños, y estar acompañando a candidato presidencial de MORENA, no lo hace el postulante mas querido, si no todo lo contrario. Así es que la lucha se dará entre el PAN y el PRI en la 3 veces heroica, y el único que daba batalla como tercero, era Víctor García Fuentes.

En Reynosa, también el registro de los morenistas se hizo al cuarto para las 6, le sacaron al escarnio publico, por la falta de apoyos, y mejor se llevaron la carpeta de registro a la capital, a la sede del IETAM, para evitar ser puestos en duda, hasta por sus mismos colegas.

[email protected]