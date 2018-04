Tweet on Twitter

Share on Facebook

***De acuerdo a un medio nacional, el reynosense se encuentra detenido por presunta participación con el crimen organizado.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (13/04/2018).- Este jueves trascendió en medios nacionales el hecho de que el empresario reynosense Camilo Martínez se encuentra detenido en el penal de Puente Grande en Jalisco por presuntos nexos con el crimen organizado ; en estas notas se menciona a Camilo como aspirante a la candidatura a la alcaldía así como el responsable de la organización del mitin que realizó el candidato a presidente de la República de la coalición “Juntos haremos historia”; sin embargo, José Ramón Gómez Leal, candidato a la alcaldía de Reynosa y coordinador de campañas de MORENA, negó la participación del empresario en estas actividades e incluso dijo no tener contacto con el desde hace mucho tiempo.

Gómez Leal no descartó que esta información se esté utilizando como guerra sucia pues en los encabezados destacan a Camilo como representante de MORENA cuando él milita en el Partido del Trabajo.

Reiteró que todas las actividades del partido son coordinadas por él y miembros activos de Regeneración Nacional por lo que desconoce el porque se manejó información errónea.

Cabe señalar que en su momento Martínez Cortés hizo públicas sus aspiraciones de buscar una candidatura en la coalición MORENA- PT- PES; no obstante nunca registró su intención de forma oficial.