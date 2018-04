Tweet on Twitter

***A las autoridades de Tampico les preocupa el desperdicio de tiempo y dinero.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (14/04/2018).- Debido a las constantes llamadas de broma o falsas, las autoridades municipales vienen haciendo llamados.

Este tipo de acciones que pese a estar sancionadas siguen siendo un gran problema para las autoridades de seguridad y emergencias, toda vez que se desperdicia tiempo y dinero en atenderlas, por lo que la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra llamó a abstenerse a hacerlas.

Advierte que estás llamadas por lo regular se hacen solicitando a la Policía Estatal, lo que hace que se distraigan y no atiendan en donde realmente lo requieren.

Dijo la primera autoridad en la ciudad y Puerto de Tampico, que a veces lo hacen sólo para distraer a la policía y aprovechan para hacer de las suyas por lo que consideró que deben hacer conciencia.

“Es algo que se busca a través de la concientización, que la gente no haga eso, lo mismo pasa con bomberos y otras instancias de gobierno que hay en donde hacen ese tipo de llamadas al 911 por eso a veces se satura y no entra la llamada y cuando entra movilizan a las autoridades y resulta que no hay nada”, subrayó.

La presidenta municipal dijo que es necesario hacer conciencia en la gente para que no haga y dijo que quiere creer que es gente que no mide, que eso que hace perjudica a otros que sí tienen un problema y necesidad real”.

Abundo Peraza Guerra que acompañada de la policía y otras instancias están acudiendo a las colonias que se lo solicitan dialogar con los vecinos para implementar estrategias para evitar los ilícitos.

“Vamos a las colonias el coordinador de la PEA y representantes de la mesa de seguridad y todos hacen hincapié en que hablen cuando es realmente necesario.

Las colonias a donde han acudido a reunirse con los vecinos son varias destacándose la Modelos.