Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (18/04/2018).- La ex primera dama del municipio de Altamira y actual integrante del cabildo Elsa Elizabeth Humphrey Oelmeyer no fue considerada por su partido, el mismo que llevo al poder a su esposo Javier Gil y del mismo modo a ella a ocupar una silla en el cuerpo edilicio.

Abordada en torno a la planilla que presento recientemente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en la cual no fue considerada para la reelección, molesta dijo que no hubo acercamiento y que ella continuara haciendo el trabajo que le corresponde.

¿Regidora en la planilla no la vimos para la reelección, no la invitaron a participar?, se le cuestionó.

“No hubo acercamiento y bueno yo he cumplido con mi trabajo atendiendo todas las necesidades de la ciudadanía, no solo las de mi partido, creo que como regidores tendremos que atender las necesidades y peticiones sin colores y bueno no hubo acercamiento y vamos a seguir trabajando lo mejor que se pueda”, responde.

¿Va a seguir siendo priista?, se le insistió, la respuesta fue, tras un titubeo por parte de la regidora, “no lo he pensado, no lo sé, vamos a esperar yo ahorita estoy enfocada en mi trabajo como regidora, atendiendo a la ciudadanía en general”.

Se mantendrá en la regiduría y no la va a dejar eso si dejo en claro, la ex primera dama de Altamira.

“No me siento abandonada, simplemente se le da la oportunidad a otras personas, en su momento nos tocó participar con el PRI en la alcaldía y en el DIF, pero siempre respondiéndole s la gente, trabajando lo mejor que se pueda y vamos a seguir así”, contesto resignada Elsa Elizabeth Humphrey.

Para concluir no se podía pasar por alto lo expresado por el dirigente tricolor Eulogio Sánchez, quien había expuesto que solo un regidor era el que estaba dando resultados.

“¿Que solo un regidor estaba trabajando con la ciudadanía?, yo quiero que vean mi página en Facebook y conozcan todo el trabajo que se ha estado haciendo, nos hemos puesto a trabajar en diferentes rubros, pero no todo lo podemos publicar”, externo.

Puso fin a la entrevista la regidora priista al señalar que su trabajo y los cuestionamientos obedecen hacerlo a la gente que representa.

“Eso lo tendrá que señalar la ciudadanía no el presidente del partido, pero la vedad es que no hubo acercamiento ni de mi parte, ni de su parte”.