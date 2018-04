***Lo acusan de ser roba chicos.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (18/04/2018).- Recientemente lo exhibieron en Facebook como un presunto roba chicos.

Los hechos, pese a no ser verdad le generó graves problemas, por lo que hoy Rafael Morales Mata da la cara y pide a la ciudadanía dejar de compartir lo que circula de él en las redes sociales y sobre todo no confiar en todo lo que circula a través de este medio se publique.

El afectado quien reside en la colonia Guadalupe Victoria, de este municipio, se reunió con un grupo de vecinos quienes lo apoyan para que este mal entendido sea aclarado,sobre todo porque ha sido victima de amenazas y teme por su integridad y la de su familia.

Morales Mata dijo que la publicación se hizo el fin de semana en esta se indicaba que él estaba fotografiando a varios menores con la presunta intensión de robárselos.

Y explica “si yo fuera un ratero que en realidad me fuera a robar a un niño para qué le tomo fotos lo agarro y me lo llevo…pero no soy de esas personas yo vengo y doy la cara porque hay muchas personas que me apoyan y me conocen”señaló.

Dijo además que no tiene intension de proceder legalmente solo aclarar que no es ningun delincuente y que la información que circula es falsa.

“Me esta afectando mucho a mi y a mi familia a todos, en la sociedad gente que me ve pasar me dicen o critican ahi va la persona que segun esta robando niños pero jamas he tenido que ver con eso”, lamento.

Rafael Morales pidió a los usuarios de Facebook que eviten realizar comentarios falsos o antes de compartir una publicación verificar que lo que ahí se dice sea verdad.

Para concluir el entrevistado hizo un exhorto a los legisladores de Tamaulipas para que integre una iniciativa para regular la información que circula en las redes sociales.