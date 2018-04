Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (18/04/2018).- Baltazar Hinojosa Ochoa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), minimizó los presuntos desvíos ocurridos en la dependencia, de la cual se hizo cargo el 4 de abril pasado.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que “las auditorías que ha hecho el órgano superior de auditorías del Congreso, que fueron prácticamente en el 2015 y 2016, no fue un desvío que se planteó de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. No, estamos hablando de 235 millones de pesos que tuvo que ver con la Universidad (Autónoma) de Zacatecas y que, en su momento, se le está dando seguimiento. La gente se separó del cargo en ese momento, y hay un seguimiento penal en contra de estos funcionarios, y estas investigaciones ya tienen que ver con la PGR”.

Advirtió que “si hubiera un quebranto, ya demostrado, pues que se aplique la sanción, si alguien cometió un ilícito de manera voluntaria, que se aplique todo el peso de la ley”.

Aseguró que en la Sagarpa “no vamos a encubrir a nadie, y el que tenga, en un momento dado, algo en contra del erario público tendrá que pagar las consecuencias” y añadió que está a la espera de que le proporcionen información de cómo van las investigaciones.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la posibilidad de que no prospere su modernización, el secretario dijo que se calcula que el “valor de las exportaciones” agroalimentarias que México realiza a aquel país, solo se verían impactadas en “cuatro por ciento”. Ello pese a que “el mercado de consumo en aquel país es amplio”.

Y es que “80 por ciento” de lo que exporta México en ese rubro, va a Estados Unidos, y el resto, principalmente a Europa.

Dijo que de no concretarse el acuerdo no caerán los precios.

Sobre los programas dijo que emprenderá una revisión detallada para que al acabar esta administración, en diciembre próximo, “no haya subejercicio” y aseguró que los recursos se entregarán “a tiempo” y “bien”.

El funcionario también se comprometió a que en el periodo electoral no se hará mal uso del recurso destinando directamente a los trabajadores del campo que están inscritos a los programas, no se capitalizará a ningún partido político y no habrá eventos de entrega de recursos, porque todo se hace de forma electrónica para beneficio directo de los productores.

Aseguró que en este último tramo de la administración se tiene la instrucción de priorizar el trabajo y atender a los productores, con una importante dosis social, así como consolidar todo lo logrado en el sector primario, en un contexto global de retos y desafíos, en una economía de mercados abiertos.

Hizo hincapié en su política de puertas abiertas, tanto con la prensa, como con los productores y agrupaciones.

Se describió como un “ganadero” con “32 años de servicio público”. Fue tres veces legislador y estuvo en la titularidad de Aserca entre 2013 y 2014.

Aseguró que el campo “ha venido creciendo”, que en éste hay 5.7 millones de campesinos que producen 41 productos. Apuntó que existían dos y medio millones de hectáreas de riego y ahora se sumaron 500 mil hectáreas adicionales.

Sobre el uso de clembuterol, también le restó importancia al asunto, porque consideró que “la cantidad que se demostró, en un momento dado, que tenía la carne no era suficiente para fuera un daño a los humanos (…) eso que se utiliza para cárnicos, y que estar comiendo carne va a afectar a los humanos, queda demostrado que eso no es cierto (…) eso no va a tener un efecto nocivo para el consumo humano”.