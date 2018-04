Tweet on Twitter

***Asegura el candidato a la Presidencia que busca que esa organización no haga de la educación un uso político; plantea nuevo plan de estudio para normales.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (20/04/2018).- El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, planteó una Revolución Educativa, que comprende el fin del uso político del SNTE, nuevo plan de estudio para las normales y mejor capacitación para los maestros, no solo evaluación.

Anaya Cortés se reunió con estudiantes emprendedores del Technology Hub del estado de Chihuahua.

Y estoy convencido de que lograr una profunda y verdadera Revolución Educativa, requiere de todos, requiere del Sindicato, de las maestras y de los maestros, de los padres de familia, de la comunidad educativa y por supuesto también del propio gobierno, trabajando todos juntos de manera coordinada”, indicó.

En Chihuahua se selló la reconciliación política entre Ricardo Anaya y su predecesor en la dirigencia nacional del PAN, Gustavo Madero, quién es candidato a senador de la Coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Madero dijo que apoyará la campaña de Anaya.

“Es una persona que yo admiro y siempre he apoyado por su capacidad y no tengo la menor duda de que va a ser el mejor Presidente de la República porque está preparado. No engaña como Andrés Manuel“, apuntó Madero Muñoz.

El panista Ricardo Anaya señaló que irá al debate de los candidatos a la Presidencia de la República el próximo domingo con afán de presentar las mejores propuestas de gobierno, pero también para hablar de frente.

“No sé requiere más preparación que tener claras las propuestas, hablar de frente y hablar con la verdad. Eso es lo que voy a hacer y esa será mi estrategia el próximo domingo” comentó el candidato presidencial.