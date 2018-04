***El candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena-PT-PES) habló sobre seguridad, combate a la corrupción, democracia y grupos en situación de vulnerabilidad.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (22/04/2018).- A sus 64 años, el polémico tabasqueño busca por tercera ocasión la Presidencia de la República; politólogo, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, fundador de Morena, amante del beisbol, reiteró su planteamiento de un cambio verdadero en el país escuchando a quienes están “a ras de tierra”.

Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, arribó al Palacio de Minería para el primer debate presidencial ataviado con un traje color negro y corbata roja.

Al dar inicio el debate entre candidatos que buscan la Presidencia de la República, que se realizó en el Palacio de Minería, en su primera intervención, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la amnistía no significa impunidad.

Tenemos que atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia, hay que combatir la pobreza”, aseguró.

López Obrador dijo que va a convocar a expertos para definir cómo se va a definir una amnistía y adelantó que invitará al Papa Francisco.

Más de un millón de víctimas en los gobiernos del PRI y del PAN, tenemos que hacer todo para regresar la paz, agregó.

Asimismo, resaltó que como Jefe de Gobierno tuvo éxito en la Ciudad de México en el tema de seguridad y para ello dio datos y mostró gráficas.

Reduje la incidencia delictiva, bajó el robo de vehículo con violencia, bajó también el delito de homicidio”, afirmó.

También se redujo el delito de secuestro en 38% en la CDMX durante mi mandato, replicó a sus adversarios.

***Intercambio de ideas con los otros candidatos:

López Obrador aseguró que la violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años.

Sin bienestar no puede haber paz”, dijo AMLO al presentar gráfico sobre el aumento de la pobreza en México.

Al replicar a El Bronco, insistió que el problema de la violencia se originó por falta de crecimiento económico.

No se puede acabar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fugo, el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien. Se tiene que atender a los jóvenes”, aseguró.

En la amnistía yo tengo una experiencia exitosa como Jefe de Gobierno, tenemos que hacer todo para regresar la paz, comentó.

Pero aquí todos están contra mí, echándome montón”, agregó.

***Combate a la corrupción e impunidad.

**PROPUESTAS:

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia propuso acabar con la corrupción y regenerar la vida pública.

Hay que gobernar con el ejemplo, vamos a limpiar al gobierno de la corrupción, vamos a terminar con los privilegios”, comentó.

AMLO dijo que la corrupción es lo que más ha dañado al país.

Los políticos corruptos roban 500 mil millones de pesos al año, no hay ninguna banda que robe tanto”, aseguró.

También propuso limpiar el gobierno de corrupción y por ello “vamos a reducir los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo”.

Si eso es ser populista que me apunten en la lista”

Reiteró que va vender el avión presidencial y espera la respuesta de Donald Trump, a quien ya se lo ofreció.

Comentó que va ganar menos de la mitad de lo que hoy gana el presidente, “no permitiré la corrupción y el influyentismo”.

Este debate lo vamos a ganar y vamos a subir”, replicó a sus adversarios.

Me traen en la punta de la lengua, siempre es Andrés Manuel, a mi me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto. Tengo tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, agregó.

***Intercambio de ideas con los otros candidatos:

López Obrador aseveró que se puede acabar con la corrupción, siempre y cuando haya voluntad política del presidente.

Se puede acabar con la impunidad, pero en el caso Odebrecht no se aclararon las cosas porque están implicados los más altos políticos del país”, afirmó.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aclaró que no se opone a la Fiscalía independiente, pero está en contra de simular, porque así no se va acabar con la corrupción, “se creó el Instituto de la Transparencia, resolvieron mantener en secreto la investigación del caso Odebrecht”.

Si queremos un fiscal no nombrado por el presidente, sino por el Congreso a través de una terna de gente decente propuesta por el Ejecutivo, agregó.

Honesto, es lo que he sido en mi vida, mil veces honesto. Si fuese corrupto ya me hubieran destruido los de la mafia del poder. Soy honesto”, replicó a El Bronco.

***Democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.

AMLO señaló que están cumpliendo con la entrega de los recursos a damnificados por los sismos.

Nosotros estamos entregando la mitad de nuestras prerrogativas a damnificados, llevamos 70 millones de pesos”, reveló.

***PROPUESTAS:

Sobre la pregunta, cuál es el mecanismo que propone para dar seguimiento a las promesas de campaña, el político tabasqueño dijo que se va someter a la revocación de mandato cada dos años.

El pueblo pone, el pueblo quita, se necesita una reforma y voy a enviarla”, agregó.

López Obrador dijo que tiene principios, que no es un ambicioso vulgar y solamente busca la transformación del país.

El tabasqueño afirmó que aceptará su derrota en caso de que no sea elegido presidente, “pero buscamos que no haya fraude electoral, compra de votos, porque los de la mafia del poder son especialistas”.

***Intercambio de ideas con los otros candidatos:

Aclaró que no firmó el Pacto por México, porque “ahí fue donde se aprobaron las Reformas estructurales, el gasolinazo y otras reformas contrarias al interés popular”.

Y lo que está planteando es acabar con la corrupción y la impunidad.

Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, pero no es mi fuerte la venganza”, replicó AMLO a Ricardo Anaya.

A Meade le replicó que está en una situación bastante difícil, “no ha levantadoy está queriendo avanzar con calumnias, no tengo tres departamentos a mi nombre, si los tuviera se los regalo”.

***CONCLUSIÓN

Mexicanas, mexicanos, estamos viviendo un momento estelar, ha habido tres grandes transformaciones y estamos a punto de lograr la cuarta transformación de la vida pública de México y lo vamos a lograr de manera pacífica. Se va tener un gobierno que represente a pobres y ricos, el gobierno ya no va estar al servicio de una minoría rapaz. Seguiré el ejemplo de Benito Juárez”.

¡Viva México!, concluyó López Obrador el primer debate presidencial.