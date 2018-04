***El candidato volvió a poner en duda la credibilidad de ‘El Peje’ y cuestionó a Meade

sobre el caso de las aportaciones que se les dieron a los gobernantes.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (22/04/2018).- Al dar inicio el debate entre candidatos que buscan la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como ‘El Bronco’ dio a conocer que para combatir la violencia implementará la tecnología de punta.

Yo pude ser uno de esos muertos. Yo tengo la experiencia por haber sido víctima de la delincuencia de este país y de los malos gobiernos. Yo le hice una promesa a mi hijo que lo encontré muerto. Por eso tenemos que cambiar el sistema de seguridad, hay que contratar a los expertos. Ya no podemos seguir con la pistolita” dijo.

Debemos aceptar que no somos superhéroes y contratar a los mejores para combatir la inseguridad de #México #MéxicoBronco #Elecciones2018 https://youtu.be/daGsJNqgbRo

Así mismo criticó a Andrés Manuel López Obrador por mostrar diversas gráficas.

A él le gusta traer sus numeritos que sus asesores de Harvard siempre le hacen, no le da tiempo para decir las cosas claras por andar ofreciendo que le va a dar dinero a todo el mundo“.

Durante el primer bloque dedicado a la seguridad pública e impunidad, cuando el moderador señaló que el homicidio doloso en Nuevo León aumentó durante su breve mandado, Rodríguez Calderón se defendió diciendo que eso pasó porque toda la política que se ha incrementado en el país no ha funcionado.

La solución está ahí, el origen de todos los problemas se llama partidos políticos“.

En la mesa de diálogo que se llevó a cabo entre los integrantes, el aspirante independiente se mostró preocupado por el aumento de la pobreza y reveló que Nuevo León es el único estado del país en el que ha bajado.

Ha bajado porque quitamos el asistencialismo, lo que promete Andrés Manuel, Anaya y Meade es regalar el dinero de los que trabajamos. En Nuevo León no tenemos ningún programa y ha bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema”.

Así mismo, propuso militarizar las nuevas preparatorias, para que en lugar de maestros el ejercito de las clases y cuestionó a AMLO sobre la amnistía.

Dices muchas barbaridades pero por lo mismo hay que cuestionarlas¿También vas a convocar a los narcos?“.

Al comienzo del segundo bloque dedicado al Combate a la corrupción e impunidad, ‘El Bronco’ propuso cortarle las manos a los delincuentes.

Primero propongo que gobierne un candidato independiente y que los diputados puedan ser autónomos para que no dependan del Congreso. Segundo es mocharle la mano al que robe, así de simple. Yo presentaré una iniciativa al congreso haber si los diputados se atreven a aprobarla. Eso no es malo. La única forma de bajar la delincuencia es poniendo ejemplos”, afirmó.

Cuando se tocó el tema de la injusticia, el candidato volvió a poner en duda la credibilidad de ‘El Peje’ y cuestionó a Meade sobre el caso de las aportaciones que se les dieron a los gobernantes.

Mi mamá me enseñó a NO tomar lo que no es mío y que tengo que actuar en beneficio de todos los mexicanos. Los otros candidatos ofrecen lo que no van a cumplir, lo han hecho siempre y nosotros de manera independiente lo que queremos es decirle al mexicano que vamos a buscar que la impunidad se termine”, declaró.

Para el tercer y último bloque en el que se tocaron los temas de democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad, el aspirante pidió que los ciudadanos lo ‘whatsapeen’ para que le comenten sus propuestas.

Esta noche yo no estoy diciendo todas mis propuestas. Yo estoy consultando a los ciudadanos, por eso puse aquí mi teléfono. Marquenme raza o WhatsApp aquí está mi número para que me digan qué tenemos que hacer y que sea un compromiso de ambos, ciudadanos y presidente.

Cuando Denise Maerker Salmón lo cuestionó sobre el matrimonio igualitario, se limitó a responder que él cree en dicho vínculo.

Tanto creo en el matrimonio que me he casado tres veces”, dijo.

Para finalizar ratificó que todos los problemas son consecuencia de lapartidocracia y afirmó que él apoyará al candidato que resulte ganador.

El mal existe en la raíz podrida del sistema político mexicano. Es tiempo ya de cambiar y de correr a todos los flojos del gobierno, hay que sacar a los partidos políticos, ya que ellos son el verdadero cáncer de México. Con eso por si sólo el país será grandioso. Hay que escuchar a la gente a través de las redes sociales. Si el presidente contesta los WhatsApps, si de entera de lo que sucede, el rumbo del país va a cambiar. Yo le ofrezco eso a los mexicanos.

Tenemos que respetar la decisión del elector, cualquiera que sea el resultado hay que sumarnos a aquel que gane, ya que ahora tendrá la posibilidad de convencer al mayor número de personas.