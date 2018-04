Tweet on Twitter

***La esposa del expresidente Felipe Calderón indicó que su gobierno no será una ‘reelección de su esposo’; ‘de las decisiones de gobierno la responsable soy yo’.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (22/04/2018).- “El eje de mi gobierno será defender a los mexicanos, defenderte de los corruptos, de los delincuentes, de Trump, del abuso de los partidos políticos”, indicó la candidata presidencial independiente Margarita Zavala Gómez del Campo.

Durante el primer debate presidencial que se realiza en el Palacio de Minería, aseguró que el actual gobierno “nos falló a todos”.

Zavala enumeró sus propuestas para combatir la inseguridad en el país:

Fortalecer la policía

Ocupar la tecnología para incrementar la capacidad de inteligencia

Combatir la impunidad

Prioridad al combate del feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescente y de jóvenes

Eliminar la violencia a través de los valores

Zavala Gómez del Campo añadió que en materia de seguridad, una de sus propuestas “que hemos visto que funciona” es la intervención de todo el gobierno. “Vi a Tijuana cambiar, vi a Monterrey cambiar, a Ciudad Juárez, los vi reducir sus niveles de violencia, porque hubo presencia del Estado, participó la sociedad, y los delincuentes se metieron a la cárcel”.

***Tema: Combate a la corrupción

Yo tengo el valor y los valores para defenderte de la corrupción, de los partidos políticos corruptos”, indicó.

Añadió que la política es una tarea humana para servir y generar bien común. “La política se ha sometido al dinero”.

El dinero público ha sometido a la política. Los partidos se asignaron este año más dinero del que dedican al combate a la corrupción. El mal uso de los recursos también es corrupción. #SeguroConMargarita #DebateINE

***Sus propuestas son:

Ser implacable contra los corruptos

Cerrar los espacios de la corrupción

Fortalecer una cultura de legalidad, de respeto a la ley

Explicó que creará una Fiscalía General Autónoma, “con nuevo diseño, no el de la PGR. Para que de verdad tenga independencia en sus investigaciones”. Asimismo, creará una Fiscalía Anticorrupción.

***Transparencia en declaraciones

No soy como (Ricardo) Anaya que presentó declaración incompleta. La transparencia debe ser un compromiso de todos los políticos de México”, afirmó.

***Cárcel compartida para narcos y corruptos

La candidata presidencial indicó que creará una cárcel especial en la estén los delincuentes del crimen organizado y los corruptos.

Sí, que compartan celdas porque nos han hecho mucho daño al país”, aseveró.

Sentenció: “Pero tenemos que ponerle un fin a la impunidad”.

La ex esposa del expresidente Felipe Calderón manifestó que lleva toda la vida en la política.

El poder no me cambió, sigo viviendo en la casa de siempre”.

***Promesas incumplidas

Propuso la creación de un Observatorio de Ciudadanos. “Ninguna de mis promesas no tienen sustento. No les miento a mis ciudadanos”

***¿Su gobierno es una reeleccion de Calderón?

Sobre la pregunta de cómo hará para demostrar que su gobierno no sea una reelección del exmandatario Felipe Calderón.

De entrada tengo mi propia identidad, sé lo que es que traten de quitar el nombre. Mi manera de ser, de ver la política. He demostrado que sin partido sin dinero he demostrado que puedo hacer una campaña. De las decisiones de gobierno la responsable soy yo”.

***Políticas para la mujer

Sobre las políticas para las mexicanas Margarita Zavala indicó: “Te defenderé a ti mujer porque te pagan menos, o porque te corren por estar embarazada, a ti que no permiten que tu hijo con capacidades diferentes no lo dejan entrar a la escuela, a ti mujer indígena que no te permiten trabajar por venir del lugar que vienes”, manifestó.

Durante su mensaje final, Margarita Zavala pidió al electorado no conformarse con el menos corrupto.

Tú te mereces más, mucho más, quiero que traigas a la mente a tus hijos, a tus papás, a tu familia y decide. Uno da la vida solo por lo que ama y yo como tu amo profundamente a México. Sé que con tu voto y tu confianza vamos a cambiar juntos al país”, finalizó así su participación en el primer debate presidencial.

Fue la primera en llegar a las instalaciones del Palacio de Minería para participar en el primer debate presidencial.