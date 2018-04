Tweet on Twitter

Por: Norma Sanchez//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (23/04/2018).- El conflicto en escuela de Tampico, pareciera no tener fin.

De nueva cuenta padres de familia cierran la escuela Secundaria Federal Número 7 “Francisco Medina Cedillo” tras considerar que no se ha llegado a una solución viable que favorezca a los alumnos.

La madre de uno de los estudiantes, Marisol Cipriano González, expuso que la decisión de cerrar el plantel es con el afán de que las autoridades educativas del estado les pongan atención y solucionen los conflictos.

Dijo que ya las autoridades educativas sostuvieron diálogo con ambas partes, con lo que reiniciaron las labores, sin embargo consideramos que el SNTE apoya a los maestros, situación que no piensan tolerar, pues aseguran que los únicos perjudicados son los alumnos, toda vez que se trata de maestros que dan clases de inglés y no saben la lengua.

Indican que la dirección sigue tomada por los maestros.

Al respecto señala ” lo único que estamos exigiendo es escuela de calidad para nuestros hijos. Ya estuvo bueno que las autoridades de Victoria no nos estén haciendo caso. Queremos que venga la Sub Secretaria o el Secretario porque no podemos seguir así”.

Hay que decir que el conflicto que ya tiene varias lo vienen provocando 12 maestros que su interés es económico, pues han corrido a cinco directores, resalta molesta la entrevistada, “porque son las autoridades, los que deciden y además los que manejan la cooperativa, sin contar que con protegidos del sindicato”, asegura.

En la citada escuela imparten clases 91 maestros, de los cuales 12 son los que quieren imponer las reglas a su conveniencia.

Al final expresaron que van a tener obstruido el plantel hasta que se hagan presentes las autoridades de Ciudad Victoria y den una solución.