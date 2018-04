Tweet on Twitter

***La tardanza de las lluvias ha dejado algunas afectaciones.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (24/04/2018).- El Director de Desarrollo Rural en el ayuntamiento local, Álvaro Garza Rodríguez, manifestó que los productores agrícolas están recurriendo al Municipio para saber si existe algún apoyo económico que se les pueda ofrecer para tratar de rescatar la siembra de sorgo, pues ante la tardanza de las lluvias se generaron algunas afectaciones por zonas, lo que hace prever a los campesinos que este 2018 será una mala cosecha.

Indicó que por el momento no existe una contabilidad exacta de cuantas hectáreas y productores están afectados pues apenas comenzaron a acercarse a solicitar el apoyo, mismo que todavía no se define si existirá o no.

Los agricultores que tengan perdidas de importantes podrán acceder al seguro de gastos catastróficos, sin embargo, para ello se requiere que concluya la cosecha y actualmente el sorgo aún no termina de crecer.

Garza Rodríguez enfatizó que fueron las condiciones climáticas las que provocaron daños en las siembras, a diferencia de otros años donde el peligro lo representaban las plagas.