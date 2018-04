Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (25/04/2018).- Los frecuentes apagones por parte de Comisión Federal de Electricidad CFE, en esta zona han ocasionado a Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira COMAPA daños millonarios en sus equipos.

Fue el Gerente General del organismo Alejandro Monge, quien informó que estos gastos los tiene que absorber totalmente la dependencia a su cargo, para poder suministrar a la población del vital líquido lo mas pronto posible, recalco que esto a veces no se logra y un claro ejemplo es lo ocurrido la semana pasada que pese al esfuerzo por reparar los equipos no fue posible.

Originando que mayoría de las colonias de Altamira estuvieran sin agua por varios días.

La situación en referencia es añeja y a pesar de ya haber sido expuesta muchas veces la empresa no da solución.

Al respecto dijo ” la verdad si se dañaron equipos, se han dañado de siempre se batalla mucho con ellos, ya me junte con gente de Victoria y COMAPA zona conurbada, estamos haciendo un modelo de trabajo de todo lo que nos ha conllevado en esta administración todos los daños que nos a ocasionado CFE para acercarnos y ver de qué manera se soluciona, no es tanto lo que nos haya costado o no nos haya costado sino lo que sigue porque a la ciudadanía hay que darles resultados”, resalta.

Dijo el funcionario que el organismo en Altamira a pagado por todos estos daños provocados por CFE entre el 2017 y lo que va del 2018 poco más de 2 millones de pesos.

” El año pasado anduvimos alrededor v de los 2 millones de pesos de los famosos cortes de lo que ellos llaman piqueteos que entra y corta entra y corta y ahí es donde los equipos truena”, subraya Alejandro Monge.

La Comisión Federal de Electricidad se ha limitado a pedir reportes, aunque los daños sean fuertes en motores,arrancadores bombas y transformadores, concluyó diciendo.