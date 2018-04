***Hoy se ausentaron un 50% de alumnos tras balacera.

Por: Karla Mar//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria Tamaulipas (25/04/2018).- Intranquilo y sumamente preocupado, así fue como se encontró este día, tras el tiroteo a su escuela el director de la Preparatoria Federalizada Marte R. Gómez.

Entrevistado a la vez que atendía llamadas y personal, así como a padres de familia, el directivo concedió un espacio y aclaro dudas, buscando dijo generar la confianza para que a la brevedad los alumnos regresen a clases.

En escuela de Vicente Huerta Martínez, lamento los hechos ocurridos en su institución y dijo que fueron víctimas de la inseguridad que prevalece no solo en Tamaulipas, si no en todo el país.

Entrevistado en ese sentido señalo que los hechos fueron muy sorpresivos.

“Vivimos una de las tantas tragedias que ocurren en todo México, fuimos víctimas de la inseguridad que estamos viviendo los Mexicanos, ayer en punto de las 5 de la tarde es la hora que sale el primer turno de la tarde , a las 6:25 un grupo de jóvenes pretendieron ingresar a uno de los alumnos, el muchacho forcejeo con ellos, logro zafarse y al lograr zafarse y querer meterse a la escuela le disparan, le dan uno, dos tres o cuatro balazos, le pegaron por la espalda y al lograr correr la persona que disparo se para en la puerta y desde la puerta hacen disparos”.

“Quienes saben de esto dicen que fueron 9, otros que fueron 15 disparos, lo que si fue cierto es que esos disparos fueron blanco en 4 jóvenes más al parecer ya están fuera de peligro y los dan de alta al medio día”, afirma.

No hubo clases este día, no fue acuerdo, fue prácticamente el temor de los padres de familia y lo que ha incidido las redes sociales y el internet, si se presentaron los jóvenes pero hubo una baja del 40 al 50%, “no hay problema lo dejamos a consideración de los padres de familia, solo le decimos a los maestros que no den tema nuevo para no afectar a los muchachos”, subraya el entrevistado.

Ya la vez que dice esperar que la situación quede resuelta para este jueves.

“Hay temor no he podido platicar con ellos, voy a convocar a los alumnos y mandar un desplegado, la prioridad es estar aquí, aquí estuvieron autoridades de educación, pero esperamos esto quede resuelto.

Acerca de las medidas que consideraran a partir de la tragedia señala el director del plantel.

“Habremos de aplicar medidas con la seguridad externas e internas, como pedir el apoyo al gobernador para tener por lo menos a la entrada y salida de cada turno la presencia de policías y de igual forma al presidente municipal, en lo interno trabajaremos de manera sicología y fortalecer sus valores y además tratar de contratar una seguridad privada”.

El plantel tiene en total 1,850 alumnos, más en la mañana, en la tarde unos 750

“Al estar detenidos los jóvenes implicados en el ilícito, esperamos que todo cambie”, asegura Vicente Huerta, director que atestiguo una de las peores tragedias entre estudiantes en los últimos años en esta ciudad capital.