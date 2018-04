Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Se dice que no hay que olvidar esta fecha: 2 de Mayo de 2018.

Por: Humberto Gutierrez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (25/04/2018).- Ese día iniciará la época más oscura en la historia económica mundial, según una de las mentes más brillantes de la Comunidad de Inteligencia Internacional.

El ex asesor de amenazas financieras de la CIA es JIM RICKARDS quien ha advertido que “se está agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios”…

México podría ser el principal afectado de esta caída junto con otros países de la región.

“Cada 40 años aproximadamente se produce una caída del sistema monetario mundial. La última vez que esto ocurrió fue en 1971, por lo que ya llevamos 6 años de retraso”.

Para JIM RICKARDS esto no es necesariamente una mala noticia: “Como en todas las crisis habrá ganadores y perdedores. Lo que de verdad importa es posicionarse en el lado de los que ganan dinero”, afirma.

En su libro “La Gran Caída: Cómo hacer crecer su riqueza durante el colapso que se aproxima”, RICKARDS revela paso a paso cómo se desencadenará la nueva crisis mundial, cuáles son las divisas que perderán todo su valor y cómo ganar dinero en este escenario.

Nadie conoce el sistema monetario como JIM RICKARDS

Antes de publicar La Gran Caída , Rickards protagonizó algunos de los eventos más importantes de los últimos 30 años.

A principios de los ‘80 contribuyó a las negociaciones que pusieron fin a la crisis de los rehenes en Irán.

A finales de la década del 90, la Reserva Federal lo convocó para prevenir un derrumbe de 1.25 trillones de dólares durante el colapso de Long Term Capital Management.

Y, tras los ataques del 11 de septiembre, la CIA le encomendó la tarea de rastrear operaciones financieras con posible originen terrorista.

Actualmente anticipó el Brexit y el triunfo de Trump en las elecciones varias semanas antes de que ocurrieran.

La pregunta que nos deberíamos estar haciendo ahora es: ¿Y si Rickards tiene razón nuevamente?. No cuenten conmigo, no le creo.

En otros temas:

Un día después del debate en que el bronco candidato independiente mostró una propuesta por demás interesante que sonó en principio a chistorete.

Un día después ratifica que a todos los ciudadanos corruptos les debieran cortar una mano, siguiendo los principios de la Ley del Coran en cuyo soporte esta la pena de muerte.

En política nada es casual, Bronco independiente busca el voto de los radicales.

PPMEADE no se anduvo por las ramas y en declaración pública mostro los registros de dos departamentos que son propiedad de AMLO.

Sería mejor y saludable que presentara la certificación de la fecha actual. No vaya a ser que sean documentos falsos o viejos.

Habrá que ver la carta donde le pida a AMLO que cumpla su promesa de regalárselos.

No falto el guasón que le dijera que les corten la lengua a los políticos que no cumplan lo que prometen.

En noticias locales:

Con el tema de la tenencia se hace necesario, en mi opinión, comentar lo que ha pasado con la tenencia: Se disminuyó a 5 años en esta administración a cargo del PAN, que gobierna CABEZA de VACA

Antes fue la vigencia de la tenencia por 10 años

Mientras que las personas físicas o morales con actividad empresarial y morales con fines de lucro y con unidades menores a 250 mil pesos están exentos.

Los de más valor, solo pagaran tenencia sobre los años durante 5 años, pero ¡¡ ojo ¡¡ sobre valor comercial depreciado.

Todo esto apunta que se van a beneficiar 155 mil familias.

Salió al aire.

Sabe usted que la administración municipal de Reynosa, por segundo año consecutivo contempla una inversión en el Plan de Inversiones en Obra Pública, para el año 2018 con recursos propios por el orden de 671.6 millones de pesos.

La alcaldesa Doctora, MAKY ORTIZ DOMINGUEZ dispuso una medida que fue aprobada en el Cabildo de entrar en auxilio de la COMAPA por 63 millones de pesos para la recuperación y rehabilitación de la red sanitaria en 129 tuberías y colectores. Por la salud de la familias de Reynosa.

Trabajar y servir a la ciudad de Reynosa se ha convertido en un trabajo apasionante, dijo la alcaldesa.

Causó beneplácito el nombramiento de ENRIQUE CARDENAS del AVELLANO. A partir de ayer funge como Delegado de la Secretaria de Gobernación para el noreste de la República en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y San Luis Potosí.

En Tamaulipas se generaron 8,700 empleos según fuente de la Delegación Federal de Trabajo lo viene a menguar el grado de estancamiento económico del estado.

Sin salirnos de las noticias de la ciudad capital justo hay que reconocer el trabajo que realiza Protección Civil en la administración de OSCAR ALMARAZ SMER. A tiempo con oportunidad hacen saber a la población de los efectos climatológicos.

Ya para terminar, vale la pena recordar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está invitando a todos a sumarse a la colecta anual de juguetes para el día del mes de abril, el día último.

Con el lema Compromiso, Responsabilidad y Ayuda; Manos Universitarias les convoca y les invita a donar un juguete, no es necesario que se nuevo, nada más que este en buen estado, que no utilice baterías y que no sea bélico.

En todas las facultades y escuelas y un centro de acopio.

Todo sea por ver a los niños felices. Ayudar se regresa. Las buenas vibras se comporten.

Mi correo: [email protected] en twiter @cartelera1997